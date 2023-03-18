УПЛ: "Львов" расписал феерическую ничью с "Кривбассом"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 18-й тур

"Львов" – "Кривбасс" – 2:2

Голы: Богунов, 74, Беляев, 87 – Капич, 19 (пенальти), 79

Нереализованный пенальти: Бугай, 74 (Л)

Удаление: Татарков, 43 (К, вторая желтая карточка)

Гости сумели забить мяч в первые 20 минут. Подарок криворожцам сделал Дитятьев, не успевший за соперником и сфоливший в собственной штрафной – пенальти. К отметке подошел Капич и переиграл Рыбку.

А вот под занавес тайма изрядно подвел "Кривбасс" Татарков. В простой ситуации хавбек команды Юрия Вернидуба влетел во вратаря "Львова", пытаясь замкнуть передачу низом. Приговор арбитра был простым – ставшим вторым "горчичник" и игра в меньшинстве для гостей весь второй тайм.

Впрочем, криворожцы неплохо держались после перерыва. В конце концов "Львов" сумел сравнять счет лишь на 74-й минуте, да и то только благодаря пенальти. Дибанго сфолил против Мильченко и заставил рефери второй раз указать на отметку. И хотя Бугай не сумел переиграть Сарнавского, но Богунов на добивании был точным.

Держать ничью "Кривбасс" не стал. Гости пошли вперед и уже через пять минут снова были впереди. Это Хомченовский прорвался по левому флангу атаки и отпасовал в центр на Капича, а босниец оформил дубль.

Тем не менее, победить в этот день криворожцам было не суждено. Атака львовян большими силами завершилась подачей, на которую среагировал Сарнавский. Голкипер, однако, потерял позицию и позволил Беляеву из пределов штрафной отправить мяч в сетку – 2:2 в итоге.