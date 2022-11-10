УПЛ: "Львів" у дербі здолав "Рух"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур

"Львів" – "Рух" – 2:1

Голи: Бугай, 10, Крушинський, 32 – Таллес, 49

Вилучення: Бойчук, 47 (Р, друга жовта картка)

Хоч у стартові хвилини першим номером намагалися грати номінальні гості, та забити швидкий м'яч вдалося "містянам". Допоміг господарям стандарт. Васильєв завдав потужного удару, з яким Паньків упорався, але на добиванні опинився Бугай і відправив м'яч під поперечину.

У середині тайму команди обмінялися змарнованими нагодами. "Рухівець" Таллес завдав невлучного удару й намагався випросити в арбітра кутовий. Натомість Бугай міг оформити дубль – рикошет від оборонця вивів форварда "Львова" на побачення з кіпером, але пробити точно він не зміг.

Зате забив Крушинський. На 32-й хвилині Паньків помилився на виході під час кутового, а півзахисник головою фактично з метра переправив м'яч у вже порожні ворота – 2:0.

На старті другої половини "Рух" отримав додаткові проблеми. Бойчук, який вийшов на заміну в кінці першого тайму, грубо в'їхав у Муравського та отримав "гірчичник". Проте, не заспокоївся і наговорив зайвого арбітру. Вердикт Арановського був очікуваним – вилучення.

Тим не менше, вдесятьох гості швидко забили. На 49-й хвилині оборонець "Львова" заблокував удар Соломона-Отабора, але м'яч підхопив Таллес і з допомогою тонкого рикошету відправив м'яч у кут воріт.

Далі "Рух" створив ще кілька разів був близький до того, щоб зрівняти рахунок. Федорчук головою після кутового пробив повз ворота, а Таллес у вигідній ситуації пробив у руки Ільющенкову. Та врятуватися гості так і не змогли.