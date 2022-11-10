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УПЛ: "Львов" в дерби одолел "Рух"

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Львов, Четверг 10 ноября 2022 14:57
УПЛ: "Львов" в дерби одолел "Рух" Фото: "Горожане" оказались сильнее в дерби Львова (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой "Львова" завершился матч 12-го тура отечественной Премьер-лиги против соседей из "Руха".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 12-й тур

"Львов" – "Рух" – 2:1

Голы: Бугай, 10, Крушинский, 32 – Таллес, 49

Удаление: Бойчук, 47 (Р, вторая желтая карточка)

Хотя в стартовые минуты первым номером пытались играть номинальные гости, но забить быстрый мяч удалось "горожанам". Помог хозяевам стандарт. Васильев нанес мощный удар, с которым Панькив справился, но на добивании оказался Бугай и отправил мяч под перекладину.

В середине тайма команды обменялись упущенными возможностями. "Руховец" Таллес нанес неудачный удар и пытался выпросить у арбитра угловой. В свою очередь Бугай мог оформить дубль – рикошет от защитника вывел форварда "Львова" на свидание с кипером, но пробить точно он не смог.

Зато забил Крушинский. На 32-й минуте Панькив ошибся на выходе во время углового, а полузащитник головой фактически с метра переправил мяч в уже пустые ворота – 2:0.

На старте второй половины "Рух" получил дополнительные проблемы. Бойчук, вышедший на замену в конце первого тайма, грубо въехал в Муравского и получил "горчичник". Однако не успокоился и наговорил лишнего арбитру. Вердикт Арановского был ожидаемым – удаление.

Тем не менее, вдесятером гости быстро забили. На 49-й минуте защитник "Львова" заблокировал удар Соломона-Отабора, но мяч подхватил Таллес и с помощью тонкого рикошета отправил мяч в угол ворот.

Далее "Рух" создал еще несколько раз был близок к тому, чтобы сравнять счет. Федорчук головой после углового пробил мимо ворот, а Таллес в выгодной ситуации пробил в руки Ильющенкову. Но спастись гости так и не смогли.

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