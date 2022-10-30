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УПЛ: "Львів" у більшості здобув нічию з "Металістом"

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Львів, Неділя 30 жовтня 2022 15:05
УПЛ: "Львів" у більшості здобув нічию з "Металістом" Фото: "Львів" і "Металіст" не виявили сильнішого (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Результативним миром завершилася зустріч "Львова" та харківського "Металіста" в 10-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 10-й тур

"Львів" – "Металіст" – 1:1

Голи: Ременяк, 78 – Прядун, 9

Вилучення: Прядун, 62 (М, друга жовта картка)

У перші хвилини суперники взялися вивчати один одного, тож пильність воротарів перевірили ударами з дистанції. Коли ж здалося, що матч перейшов у фазу позиційної боротьби, гості забили – Чайковський навісив із кутового в район воротарського, де Прядун головою спрямував м'яч у сітку.

За кілька обертів секундної стрілки "Металіст" ледь не оформив гол-близнюк. Тільки цього разу нападник харків'ян завдав пострілу ногою – Ільющенков зумів потягнути удар Прядуна. У середині тайму нагоду забити змарнував Танковський. Хавбек гостей зіграв на відскоку, але не зміг влучно пробити.

"Львів" оговтався перед перервою і організував два небезпечні випади. Спершу Мишенко не зміг поцілити у ворота після навісу Крушинського з лівого флангу. А потім Никитюк отримав передачу в межах штрафного майданчика, але пробив повз ворота.

На початку другого тайму неабияк підвів "Металіст" Прядун. Бомбардир харків'ян вирішив "намалювати" пенальті, а натомість отримав другу жовту картку й залишив команду в меншості. "Містяни" ж могли покарати гостей вже за кілька хвилин, але Бугай головою пробив повз ворота після передачі Полегенька.

Та все ж втримати перемогу гості не зуміли. На 78-й хвилині той же Полегенько новою передачею у центр карної зони відшукав Ременяка, а нападник точно пробив в один дотик – 1:1!

Попри велике бажання обох команд, більше голів уболівальники не побачили. За підсумками туру суперники фактично залишилися в тому ж становищі. "Металіст" зберіг місце в топ-6, а "Львів" залишився у зоні перехідних матчів.

До слова, напередодні "Шахтар" втратив очки з "Олександрією" в УПЛ у меншості.

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