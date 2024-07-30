УПЛ: "Лівий берег" виграв турнір за місце "Дніпра-1" у чемпіонаті

Київський "Лівий берег" розгромив закарпатський "Минай" у фіналі міні-турніру за вакантне місце в українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, перехідний турнір

"Лівий берег" – "Минай" – 3:0

Голи: Сухоручко, 20, Синиця, 29, М. Когут, 65

Вилучення: Співаков, 90+2 (ЛБ, друга жовта картка)

На стартовому відрізку команди обмінялися змарнованими моментами. Закарпатець Кораблін із меж штрафного праворуч поцілив у поперечину. Нападник столичного колективу Сухоручко з відскоку розім'яв голкіпера "Миная" Бандуру.

Як виявилося, форвард "Лівого берега" пристрілювався. "Лелеки" відкрили рахунок завдяки стандарту. Постріл Банади з дальньої стійки після кутового воротар парирував, але Сухоручко результативно зіграв на добиванні.

Під завісу стартових півгодини "Лівий берег" подвоїв перевагу. Цей гол став виявом індивідуальності. Синиця підхопив м'яч на правому фланзі, ввірвався у штрафний майданчик і майстерно закрутив снаряд у дальній кут воріт Бандури.

Отямитися від такого подвійного удару "Минай" не зміг. У середині ж другої половини "лелеки" оформили третій гол. Це Сухоручко знайшов у штрафному Миколу Когута, а той прицільно пробив у дальній кут і встановив підсумковий результат фінального поєдинку.

"Лівий берег" уперше в історії завоював путівку до Прем'єр-ліги. У попередньому сезоні столичний колектив фінішував на 3-й сходинці в Першій лізі. На професіональному рівні "лелеки" дебютували лише в сезоні 2021/22.