"Полісся" програло дебютний матч Ліги конференцій

Житомирське "Полісся" зазнало поразки від "Олімпії" з Любляни в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд

"Олімпія" – "Полісся" – 2:0

Голи: Флоруц, 56, Пінту, 90+2

"Поліські вовки" здивували впевеним дебютом зустрічі. Підопічні Імада Ашура в стартові чверть години провели цілу серію позиційних атак. Щоправда, до реальної гостроти житомиряни справи так і не довели.

Поступово "дракони" вирівняли гру. Згодом господарі поля взагалі перехопили ініціативу. А на 26-й хвилині цілком могли відкрити рахунок завдяки стандарту. Це Флоруц зі штрафного закрутив м'яч під поперечину, але Волинець парирував удар. Утім, забити до перерви "Олімпії" не вдалося.

Зате активність на старті другої половини дозволили господарям відкрити рахунок. "Дракони" розіграли швидку атаку – Коїч із центра поля віддав на Флоруца, а той діагональним ударом поцілив у дальній кут. Волинець врятувати "Полісся" не зумів.

"Олімпія" продовжила контролювати перебіг подій після забитого м'яча. Словенський гранд міг розвивати перевагу. Зокрема, Мотіка не зміг переграти воротаря "поліських вовків" ще одним пострілом у дальній кут, а Балтум на добиванні не поцілив у рамку. Та в доданий арбітром час "дракони" таки досягли свого – Пінту прийняв передачу Ласіцкаса в штрафному та холоднокровно пробив у кут.

Отже, "Полісся" програло прем'єрний матч у єврокубках. Утім, представник України зберіг шанси на загальний успіх. Матч-відповідь відбудеться 1 серпня в польському Глівіце.