УПЛ: "Кривбас" зміцнив сенсаційне лідерство, "Зоря" вирвала перемогу в Києві

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Оболонь" – "Зоря" – 2:4

Голи: Суханов, 20, 28 (пенальті) – Герреро, 5, 38, Батагов, 74, Антюх, 89 (пенальті)

"Металіст 1925" – "Кривбас" – 1:3

Голи: Вачіберадзе, 39 – Задерака, 3, 68, Кожушко, 32

Луганський колектив здобув непросту перемогу в столиці. У першій половині "Зоря" влаштувала перестрілку з місцевими "пивоварами". На швидкий гол Герреро після провалу центру оборони "Оболоні" господарі відповіли дублем Суханова з помилкою кіпера та одинадцятиметровим.

Та ще до перерви команда Валерія Кривенцова вирівняла становище. Той же Герреро класно розвернувся після передачі Вантуха та поклав м'яч у кут воріт. А в другому таймі "Зоря" вийшла вперед. У хаосі після кутового розібрався Батагов, а під завісу зустрічі Антюх реалізував пенальті за фол на Герреро.

Натомість криворіжці оформили швидкий м'яч проти "Металіста 1925". Харків'яни пропустили вже на 3-й хвилині, коли Задерака в дотик замкнув простріл Татаркова. У середині ж тайму Кожушко оформив гол-близнюк, скориставшись у воротарському передачею того ж Татаркова.

Господарі знову додали інтриги голом у роздягальню. Це Вачіберадзе вискочив на побачення з Кліщуком і з другої спроби відправив м'яч у сітку. Проте, розвинути успіх після перерви не вдалося. Зате "Кривбас" забив третій гол зусиллями Задераки на добиванні в контратаці – 1:3 у підсумку.

Завдяки перемозі підопічні Юрія Вернидуба закріпилися в лідерах першості. Криворіжці набрали 23 очки та гарантовано залишаться на першій позиції після завершення туру. "Зоря" ж піднялася на 13-те місце (9 пунктів).