УПЛ: "Кривбасс" укрепил сенсационное лидерство, "Заря" вырвала победу в Киеве

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Оболонь" – "Заря" – 2:4

Голы: Суханов, 20, 28 (пенальти) – Герреро, 5, 38, Батагов, 74, Антюх, 89 (пенальти)

"Металлист 1925" – "Кривбасс" – 1:3

Голы: Вачиберадзе, 39 – Задерака, 3, 68, Кожушко, 32

Луганский коллектив одержал непростую победу в столице. В первой половине "Заря" устроила перестрелку с местными "пивоварами". На быстрый гол Герреро после провала центра обороны "Оболони" хозяева ответили дублем Суханова с ошибкой кипера и одиннадцатиметровым.

Но еще до перерыва команда Валерия Кривенцова выровняла положение. Герреро классно развернулся после передачи Вантуха и уложил мяч в угол ворот. А во втором тайме "Заря" вышла вперед. В хаосе после углового разобрался Батагов, а под занавес встречи Антюх реализовал пенальти за фол на Герреро.

В свою очередь криворожцы оформили быстрый мяч против "Металлиста 1925". Харьковчане пропустили уже на 3-й минуте, когда Задерака в касание замкнул прострел Татаркова. В середине тайма Кожушко оформил гол-близнец, воспользовавшись во вратарской передачей того же Татаркова.

Хозяева снова добавили интриги голом в раздевалку. Это Вачиберадзе выскочил на свидание с Клищуком и со второй попытки отправил мяч в сетку. Однако развить успех после перерыва не удалось. Зато "Кривбасс" забил третий гол усилиями Задераки на добивании в контратаке – 1:3 в итоге.

Благодаря победе подопечные Юрия Вернидуба закрепились в лидерах первенства. Криворожцы набрали 23 очка и гарантированно останутся на первой позиции после завершения тура. "Заря" же поднялась на 13-е место (9 пунктов).