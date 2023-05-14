УПЛ: "Кривбас" на останній хвилині вирвав перемогу над "Рухом"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 26-й тур

"Кривбас" – "Рух" – 1:0

Гол: Капіч, 90 (пенальті)

Перші 15 хвилин промайнули без моментів. Лише на екваторі тайму команди обмінялися напівнагодами. Климчук із непоганої позиції легко пробив у руки голкіперу господарів. Натомість криворіжці у відповідь змусили трохи попітніти Паньківа, який двічі вчасно перехопив м'яч.

Гольовий момент виник аж на 29-й хвилині. Організувати його вдалося "Руху". Це Климчук ефектно пробив з льоту, але Кліщук упіймав м'яч у нижньому куті. А перед перервою оборонець "Кривбаса" Стецьков пробив із гострого кута – сейв голкіпера.

На старті другої половини цікавіше виглядали господарі. Ось Паньків змінив напрямок руху м'яча після удару Соси з передачі Хомченовського та врятував львів'ян. Згодом Дібанго пробив вище воріт в атаці другим темпом після вибивання воротаря "Руха". А Дебелко з-під оборонця відправив м'яч над перекладиною.

Новий спалах активності від "Кривбаса" відбувся в районі 70-ї хвилини. Спершу Капіч після комбінації з Хомченовським пробив значно повз ворота. Далі ініціативу взяв на себе Дібанго – теж невлучно. А невдовзі Капіч утік від двох оборонців, але відправив м'яч поруч зі стійкою.

Вирвати перемогу криворіжці зуміли завдяки пенальті. Довгий сфолив проти Капіча, а рефері вказав на позначку. Сам постраждалий потужним ударом по центру воріт зумів переграти Паньківа, який вважається одним із фахівців із відбиття одинадцятиметрових.

Відігратися "Руху" часу не вистачило. Завдяки перемозі "Кривбас" повернувся на 6-те місце в УПЛ. Підопічні Юрія Вернидуба набрали 35 очок. "Рух" залишився на 14-й сходинці (24 пункти).