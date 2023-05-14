УПЛ: "Кривбасс" на последней минуте вырвал победу над "Рухом"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 26-й тур

"Кривбасс" – "Рух" – 1:0

Гол: Капич, 90 (пенальти)

Первые 15 минут прошли без моментов. Лишь на экваторе тайма команды обменялись полувозможностями. Климчук с хорошей позиции легко пробил в руки голкиперу хозяев. Криворожцы в ответ заставили немного попотеть Панькива, который дважды вовремя перехватил мяч.

Голевой момент возник на 29-й минуте. Организовать его удалось "Руху". Это Климчук эффектно пробил с лета, но Клищук поймал мяч в нижнем углу. А перед перерывом защитник "Кривбасса" Стецьков пробил с острого угла – сэйв голкипера.

На старте второй половины интереснее смотрелись хозяева. Вот Панькив изменил направление движения мяча после удара Сосы с передачи Хомченовского и спас львовян. Затем Дибанго пробил выше ворот в атаке вторым темпом после выбивания вратаря "Руха". А Дебелко из-под защитника отправил мяч над перекладиной.

Новая вспышка активности от "Кривбасса" произошла в районе 70-й минуты. Сначала Капич после комбинации с Хомченовским пробил значительно мимо ворот. Дальше инициативу взял на себя Дибанго – тоже неудачно. А вскоре Капич убежал от двух защитников, но отправил мяч рядом со штангой.

Вырвать победу криворожцы сумели благодаря пенальти. Довгий сфолил против Капича, а рефери указал на отметку. Сам пострадавший мощным ударом по центру ворот сумел переиграть Панькива, считающегося одним из специалистов по отражению одиннадцатиметровых.

Отыграться "Руху" времени не хватило. Благодаря победе "Кривбасс" вернулся на 6-е место в УПЛ. Подопечные Юрия Вернидуба набрали 35 очков. "Рух" остался на 14-й строчке (24 пункта).