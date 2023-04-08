УПЛ: "Кривбас" несподівано здолав "Зорю" і закріпився в топ-6 першості

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 20-й тур

"Кривбас" – "Зоря" – 1:0

Гол: Капіч, 50

У дебюті обидві команди не закривалися на власних половинах і активно грали попереду. Щоправда, до справді небезпечниих нагод справа не доходила. Хіба що криворіжець Приходько з близької відстані пробив у кіпера, а луганець Русин завдав удару вище воріт із дистанції.

Поступово гра заспокоїлася. На полі значно побільшало боротьби, а епіцентр подій змістився до центру поля. Зрештою, арбітру довелося почати роздавати жовті картки. За кілька хвилин "гірчичники" отримали трійко футболістів.

Старт другої половини був за "Кривбасом". Сапутін із труднощами відбив удар Понєдєльніка з рикошетом від Татаркова. Та на 50-й хвилині не врятував і він. Це Капіч накрутив Батагова та пробив точнісінько в дев'ятку.

Відразу після цього матч перервала повітряна тривога. Вимушена пауза дозволила "Зорі" оговтатися. Після відновлення гри Русин упродовж однієї атаки пробив двічі – перший удар заблокував оборонець, а другий пройшов поруч зі стійкою. Булеца згодом пробив неточно.

У фінальні хвилини "Кривбас" оборонявся надзвичайно грамотно. Як наслідок, луганці змушені були перейти на удари з дистанції. Проте, ударам Бутка та Бражка забракло влучності. Зрештою, криворіжці втримали переможний результат.