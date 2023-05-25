УПЛ: "Кривбас" і "Чорноморець" перемогами закрили тур

Україна, Прем'єр-ліга, 28-й тур

"Минай" – "Рух" – 0:0

"Інгулець" – "Металіст 1925" – 0:0

"Львів" – "Чорноморець" – 0:1

Гол: Салюк, 23

"Кривбас" – "Металіст" – 2:0

Голи: Соса, 42, Капіч, 71

Матч у Кривому Розі затримався на понад дві години через зливу, що вщент затопила поле арени команди Юрія Вернидуба. Утім, персонал криворіжців повернув газону задовільний стан. До зрошеного покриття краще пристосувалися господарі.

"Кривбас" забив по м'ячу в кожному з таймів. Під завісу першої половини дебютний гол за середняка провів Соса. Нігерський нападник на дальній стійці замкнув простріл Дібанго з лівого флангу. Добив "Металіст" Капіч, який технічно поклав м'яч у нижній кут після сольного проходу.

"Чорноморцю" у Львові вистачило й одного гола для перемоги. Оформили забитий м'яч "моряки" в середині першої половини. Після розіграшу кутового Кузика класно навісив, а Салюк зіграв головою на випередження і відправив м'яч у сітку. Гідно відповісти "Львів" так і не зумів.

Без голів завершилися матчі на Закарпатті та в селищі Петровому. "Минай" хоч і не пропустив від львівського "Руха", але й не підшукав ключі до воріт Паньківа і сам. Та ж історія з "Інгульцем", який розійшовся миром із харківським "Металістом 1925".