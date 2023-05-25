УПЛ: "Кривбасс" и "Черноморец" победами закрыли тур

Украина, Премьер-лига, 28-й тур

"Минай" – "Движение" – 0:0

"Ингулец" – "Металлист 1925" – 0:0

"Львов" – "Черноморец" – 0:1

Гол: Салюк, 23

"Кривбасс" – "Металлист" – 2:0

Голы: Соса, 42, Капич, 71

Матч в Кривом Роге задержался более чем на два часа из-за ливня, затопившего поле арены команды Юрия Вернидуба. Впрочем, персонал криворожцев вернул газону удовлетворительное состояние. К влажному покрытию лучше приспособились хозяева.

"Кривбасс" забил по мячу в каждом из таймов. Под занавес первой половины дебютный гол в составе середняка провел Соса. Нигерский нападающий на дальней стойке замкнул прострел Дибанго с левого фланга. Добил "Металлист" Капич, технично уложив мяч в нижний угол после сольного прохода.

"Черноморцу" во Львове хватило и одного гола для победы. Оформили забитый мяч "моряки" в середине первой половины. После розыгрыша углового Кузика классно навесил, а Салюк сыграл головой на опережение и отправил мяч в сетку. Достойно ответить "Львов" так и не смог.

Без голов завершились матчи в Закарпатье и в поселке Петрово. "Минай" хоть и не пропустил от львовского "Руха", но и не подыскал ключи к воротам Панькива и сам. Та же история с "Ингульцем", разошедшимся миром с харьковским "Металлистом 1925".