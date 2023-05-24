"Шахтар" у більшості розгромив "Зорю": до золотих медалей УПЛ залишився крок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 28-й тур

"Зоря" – "Шахтар" – 0:3

Голи: Судаков, 5, Бондаренко, 59, Келсі, 84

Вилучення: Снурніцин, 49 (З, пряма червона картка)

"Гірники" зі старту зустрічі окреслили намір перемогти. Кілька атак номінальних гостей завершилися безрезультатно. Та на 5-й хвилині "Шахтар" відкрив рахунок: Зубков розігнав атаку донеччан і віддав на Судакова, а той влучно пробив із лінії штрафного.

Хавбек "гірників" на цьому не зупинився. Ще до середини тайму він ледь не оформив хет-трик. Спершу Судаков не поцілив у дальній кут діагональним ударом, а згодом ледь не пробив Сапутіна з гострого кута, але кіпер перевів м'яч на кутовий. Сікан же не переграв воротаря з центральної зони.

Згодом оговталася і "Зоря". Ось Русин ледь не покарав Трубіна за помилку пострілом у ближній кут. А згодом голкіпер "Шахтаря" парирував дальній удар Булези після розвороту перед карною зоною. Ближче до перерви гра заспокоїлася.

А на початку другої половини луганців підвів Снурніцин. Універсал "Зорі" грубо атакував Зубкова, який перебував без м'яча та заслужено пішов відпочивати достроково з червоною карткою у пасиві. Щоб покарати команду Патріка ван Леувена "Шахтар" витратив 10 хвилин.

Новим героєм "гірників" став Бондаренко. Перший удар хавбека заблокувала оборона луганців, але м'яч підхопив Криськів. Він одним дотиком вивів Бондаренка на побачення з кіпером і той реалізував гольовий момент.

Забитий м'яч дозволив "Шахтарю" почуватися ще впевненіше. Підопічні Ігора Йовічевіча взялися "сушити" гру. Натомість "Зоря" почала більше налягати на пресинг, але ані відігратися, ані втримати суперника від третього гола луганський колектив не зміг.

Третій м'яч "гірників" організували ті, хто з'явилися з лави для запасних. Це Топалов прорвався на лівий край штрафного майданчика та прострілив на дальню стійку. Самотньому Келсі залишалося лише підставити ногу, щоб встановити остаточний результат.

Завдяки перемозі "Шахтар" збільшив перевагу нагорі турнірної таблиці УПЛ до п'яти пунктів. "Гірники" набрали 69 очок, а в "Дніпра-1" залишилося 64. У двох заключних турах донеччанам достатньо набрати два пункти, щоб стати чемпіоном України 2022/23.