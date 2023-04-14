УПЛ: "Колос" на виїзді здолав "Інгулець" і повернувся до топ-6 першості

Україна, Прем'єр-ліга, 21-й тур

"Інгулець" – "Колос" – 0:1

Гол: Мілько, 41

У перші хвилин десять цікавіше виглядали номінальні господарі. Проте, до справді небезпечних моментів справа так і не дійшла. Більше того, поступово "хлібороби" відсунули гру від власних воріт. Щоправда, попереду "Колос" теж не вражав.

Тим не менше, підопічні Ярослава Вишняка зуміли оформити гол у роздягальню. Допоміг ковалівцям стандарт. Після двох поспіль кутових м'яч перелетів через увесь воротарський майданчик, а на дальній стійці навіс замкнув досвідчений Мілько.

На початку другої половини суперники обмінялися моментами. З дальнім пострілом петровця Нагієва впорався голкіпер "Колоса" Волинець. Натомість після удару Безбородька м'яч лише трохи розминувся з дев'яткою воріт "Інгульця". А на 74-й хвилині сфера пролетіла в лічених сантиметрах від рамки воріт ковалівців, коли пробив Резепов.

Згодом петровці пішли вперед великими силами. Господарі намагалися нагнітати ситуацію біля воріт "Колоса", але до завершального удару справа не дійшла. Зате ковалівці ледь не забили в швидкій контратаці. Проте, Безбородько влучив у воротаря.

Зрештою, "Інгулець" так і не зумів відігратися. "Колос" натомість здобув другу перемогу поспіль і піднявся до топ-6 УПЛ, маючи в активі 30 очок. Петровці залишилися на 9-й сходинці (22 пункти).