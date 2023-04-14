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УПЛ: "Колос" на выезде одолел "Ингулец" и вернулся в топ-6 первенства

Фото: "Хлеборобы" оказались сильнее в столице (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Минимальной победой ковалевского "Колоса" завершился матч 21-го тура чемпионата Украины в элитном дивизионе против петровского "Ингульца".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 21-й тур

"Ингулец" – "Колос" – 0:1

Гол: Милько, 41

В первые минут десять интереснее смотрелись номинальные хозяева. Однако до действительно опасных моментов дело так и не дошло. Более того, постепенно "хлеборобы" отодвинули игру от собственных ворот. Правда, впереди "Колос" тоже не блистал.

Тем не менее подопечные Ярослава Вишняка сумели оформить гол в раздевалку. Помог ковалевцам стандарт. После двух подряд угловых мяч перелетел через всю вратарскую, а на дальней стойке навес замкнул опытный Милько.

В начале второй половины соперники обменялись моментами. С дальним выстрелом петровца Нагиева справился голкипер "Колоса" Волынец. После же удара Безбородько мяч лишь немного разминулся с девяткой ворот "Ингульца". А на 74-й минуте сфера пролетела в считанных сантиметрах от створа ворот ковалевцев, когда пробил Резепов.

Впоследствии петровцы пошли вперед большими силами. Хозяева пытались нагнетать ситуацию у ворот "Колоса", но до заключительного удара дело не дошло. Зато ковалевцы едва не забили в быстрой контратаке. Однако Безбородько попал во вратаря.

В конце концов, "Ингулец" так и не сумел отыграться. В свою очередь "Колос" завоевал вторую победу подряд и поднялся в топ-6 УПЛ, имея в активе 30 очков. Петровцы остались на 9-й строчке (22 пункта).

К слову, посреди недели "Шахтер" одержал волевую победу над "Львовом" в перенесенном матче первого круга УПЛ.

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