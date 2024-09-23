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УПЛ: "Колос" несподівано переграв "Зорю"

Фото: "Хлібороби" нарешті вперше перемогли в сезоні 2024/25 (facebook.com/fckoloskovalivka)
Автор: Антон Федорців

Ковалівський "Колос" здобув домашню перемогу над луганською "Зорею" у 7-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

"Колос" – "Зоря" – 1:0

Голи: Третьяков, 62

 

 

Розпочали команди без традиційної розвідки. У стартові десять хвилин "хлібороби" та підопічні Младена Бартуловіча встигли обмінятися моментами. Спершу господар поля Третьяков не влучив у дальній кут після закидання з глибини, а потім луганець Вантух влучив в оборонця з льоту.

Новий розмін моментами настав у середині тайму – хавбек "Зорі" Мічін розім'яв воротаря дальнім ударом, а новачок ковалівців Краснічі головою пробив у руки Турбаєвському після стандарту. Перед перервою зірка "Колоса" Цуріков влучив точно в кіпера з вигідної позиції, а постріл Яцика у відповідь заблокував оборонець.

На старті другої половини в епіцентрі подій опинився Супряга. Орендований у київського "Динамо" форвард майстерно розвернувся в штрафному "хліборобів" після флангової передачі. Утім, його низовий удар у дальній кут пройшов поруч зі стійкою.

На 58-й хвилині "Колос" відправив м'яч за лінію воріт. Це Третьяков розібрався з голкіпером після вривання в штрафний Болівара, але суддівська бригада вгледіла офсайд. Та це була репетиція. Усього за кілька хвилин той же Третьяков головою замкнув дальню стійку після навісу Алефіренка.

Автор забитого м'яча ледь не подвоїв перевагу на 65-й, але з його ударом впорався Турбаєвський. У відповідь Горбач із відскоку відправив м'яч вище воріт. Згодом ковалівці створили ще кілька нагод забити. Наприклад, Алефіренко головою пробив повз ворота, а Бондаренко після кутового – вище рамки.

Зрештою, "Колос" втримав переможний рахунок. Звітна перемога стала першою для команди Олександра Поздєєва в нинішньому сезоні УПЛ. "Хлібороби" піднялися на 13-те місце в турнірній таблиці (6 очок), а "Зоря" залишилася на 8-й позиції (9 пунктів).

До слова, напередодні "Полісся" зіграло внічию з ЛНЗ на домашній арені.

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