УПЛ: "Колос" неожиданно переиграл "Зарю"

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

"Колос" – "Заря" – 1:0

Голы: Третьяков, 62

Начали команды без традиционной разведки. В стартовые десять минут "хлеборобы" и подопечные Младена Бартуловича успели обменяться моментами. Сначала хозяин поля Третьяков не попал в дальний угол после заброса с глубины, а затем луганчанин Вантух угодил в защитника с лета.

Новый размен моментами наступил в середине тайма – хавбек "Зари" Мичин размял вратаря дальним ударом, а новичок ковалевцев Красничи головой пробил в руки Турбаевскому после стандарта. Перед перерывом звезда "Колоса" Цуриков попал точно кипера с выгодной позиции, а выстрел Яцыка в ответ заблокировал защитник.

На старте второй половины в эпицентре событий оказался Супряга. Арендованный у киевского "Динамо" форвард искусно развернулся в штрафной "хлеборобов" после фланговой передачи. Впрочем, его низовой удар в дальний угол прошел рядом со штангой.

На 58-й минуте "Колос" отправил мяч за линию ворот. Это Третьяков разобрался с голкипером после врывания в штрафную Боливара, но судейская бригада усмотрела офсайд. Но это была репетиция. Всего несколько минут спустя тот же Третьяков головой замкнул дальнюю штангу после навеса Алефиренко.

Автор забитого мяча едва не удвоил преимущество на 65-й, но с его ударом справился Турбаевский. В ответ Горбач с отскока отправил мяч выше ворот. Впоследствии кузнецы создали еще несколько случаев забить. Например, Алефиренко головой пробил мимо ворот, а Бондаренко после углового – выше створа.

В конце концов, "Колос" удержал победный счет. Отчетная победа стала первой для команды Александра Поздеева в нынешнем сезоне УПЛ. "Хлеборобы" поднялись на 13-е место в турнирной таблице (6 очков), а "Заря" осталась на 8-й позиции (9 пунктов).