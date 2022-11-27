УПЛ: "Колос" мінімально переграв "Львів" у більшості

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Львів" – "Колос" – 0:1

Гол: Оріховський, 70 (пенальті)

Вилучення: Муравський, 68 (Л, пряма червона картка)

У стартові 20 хвилин два моменти організували "хлібороби". Спершу Безбородько в дотик замкнув простріл Болбата – мимо воріт. А згодом Богданов із дистанції потужним ударом струсонув поперечину.

До кінця першої половини "Колос" уже повністю перебрав на себе контроль гри. Однак, перетворити територіальну та ігрову переваги в забиті м'ячі гостям у перші 45 хвилин так і не вдалося.

На початку другого тайму "Львів" зумів трохи відсунути епіцентр подій від власних воріт. Проте, успіху попереду не мав. А незабаром пропустив випад Оріховського, якого Муравський звалив у штрафному майданчику, заробив вилучення і "привіз" пенальті. Сам постраждалий і реалізував одинадцятиметровий.

"Містяни" змушені були навіть у меншості йти вперед, аби відігратися. Господарям вдалося організувати серію кутових, але до справжніх нагод забити справа не дійшла. Ковалівці могли подвоїти перевагу, але Ільющенков упорався з низовим ударом Ільїна.

Але й одного гола "Колосу" вистачило для перемоги. Тепер ковалівці піднялися на 6-те місце в турнірній таблиці, набравши 19 очок. Натомість "Львів" залишився останнім (9 пунктів).