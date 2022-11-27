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УПЛ: "Колос" мінімально переграв "Львів" у більшості

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Львів, Неділя 27 листопада 2022 14:56
УПЛ: "Колос" мінімально переграв "Львів" у більшості Фото: "Львів" і "Колос" забили один м'яч на двох (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Виїзною перемогою ковалівського "Колоса" завершився матч 15-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти "Львова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Львів" – "Колос" – 0:1

Гол: Оріховський, 70 (пенальті)

Вилучення: Муравський, 68 (Л, пряма червона картка)

У стартові 20 хвилин два моменти організували "хлібороби". Спершу Безбородько в дотик замкнув простріл Болбата – мимо воріт. А згодом Богданов із дистанції потужним ударом струсонув поперечину.

До кінця першої половини "Колос" уже повністю перебрав на себе контроль гри. Однак, перетворити територіальну та ігрову переваги в забиті м'ячі гостям у перші 45 хвилин так і не вдалося.

На початку другого тайму "Львів" зумів трохи відсунути епіцентр подій від власних воріт. Проте, успіху попереду не мав. А незабаром пропустив випад Оріховського, якого Муравський звалив у штрафному майданчику, заробив вилучення і "привіз" пенальті. Сам постраждалий і реалізував одинадцятиметровий.

"Містяни" змушені були навіть у меншості йти вперед, аби відігратися. Господарям вдалося організувати серію кутових, але до справжніх нагод забити справа не дійшла. Ковалівці могли подвоїти перевагу, але Ільющенков упорався з низовим ударом Ільїна.

Але й одного гола "Колосу" вистачило для перемоги. Тепер ковалівці піднялися на 6-те місце в турнірній таблиці, набравши 19 очок. Натомість "Львів" залишився останнім (9 пунктів).

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