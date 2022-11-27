УПЛ: "Колос" минимально переиграл "Львов" в большинстве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 15-й тур

"Львов" – "Колос" – 0:1

Гол: Ориховский, 70 (пенальти)

Удаление: Муравский, 68 (Л, прямая красная карточка)

В стартовые 20 минут два момента организовали "хлеборобы". Сначала Безбородько в касание замкнул прострел Болбата – мимо ворот. А потом Богданов с дистанции мощным ударом встряхнул перекладину.

К концу первой половины "Колос" уже полностью взял на себя контроль игры. Однако превратить территориальное и игровое преимущества в забитые мячи гостям в первые 45 минут так и не удалось.

В начале второго тайма "Львов" сумел немного отодвинуть эпицентр событий от собственных ворот. Однако успеха впереди не имел. А вскоре пропустил выпад Ориховского, которого Муравский свалил в штрафной, заработал удаление и "привез" пенальти. Сам пострадавший и реализовал одиннадцатиметровый.

"Горожане" вынуждены были даже в меньшинстве идти вперед, чтобы отыграться. Хозяевам удалось организовать серию угловых, но до настоящих возможностей забить дело не дошло. Ковалевцы могли удвоить преимущество, но Ильющенков справился с низовым ударом Ильина.

Но и одного гола "Колосу" хватило для победы. Теперь ковалевцы поднялись на 6-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Львов" остался последним (9 пунктов).