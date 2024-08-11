УПЛ: "Карпаты" сенсационно разгромили "Кривбасс"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Карпаты" – "Кривбасс" – 3:0

Голы: Шах, 39, Полегенько, 42, Чачуа, 81

Нереализованный пенальти: Лунев, 19 (КК)

Криворожцы активнее начали матч и упустили несколько случаев к середине первого тайма. Кожушко сначала пробил у Кемкина с близкого расстояния, а затем отправил мяч мимо дальней стойки с лета. А на 19-й минуте Лунев не реализовал одиннадцатиметровый за фол против Хомченовского.

Этот эпизод придал "зелено-белым" уверенности. Львовяне начали действовать активнее и шокировали "Кривбасс" двумя голами перед перерывом. Сначала Шах классно сориентировался и вторым темпом положил в нижний угол. А потом Полегенько с рикошетом разрядил "пушку".

На старте второй половины команды обменялись моментами. Клищук парировал удар Шаха с полукруга штрафной, а Хомченовский отправил мяч выше ворот с дистанции. Впоследствии не попали в девятки с перспективных позиций криворожцы Рябов и Стецьков.

Зато "Карпаты" возможностью увеличить преимущество воспользовались сполна. Альварес нанес коварный удар издалека, а Клищук отбил перед собой. Впрочем, оборона проспала рывок Чачуа, добившего мяч в сетку ворот бронзового призера УПЛ.

В конце концов "львы" сохранили разгромный счет до финального свистка. Львовский коллектив одержал первую победу по возвращении в элитный дивизион. В свою очередь "Кривбасс" потерпел первое поражение в новом сезоне.