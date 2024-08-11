УПЛ: "Карпаты" сенсационно разгромили "Кривбасс"
Львовские "Карпаты" одержали уверенную домашнюю победу над криворожским "Кривбассом" во втором туре украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 2-й тур
"Карпаты" – "Кривбасс" – 3:0
Голы: Шах, 39, Полегенько, 42, Чачуа, 81
Нереализованный пенальти: Лунев, 19 (КК)
Криворожцы активнее начали матч и упустили несколько случаев к середине первого тайма. Кожушко сначала пробил у Кемкина с близкого расстояния, а затем отправил мяч мимо дальней стойки с лета. А на 19-й минуте Лунев не реализовал одиннадцатиметровый за фол против Хомченовского.
Этот эпизод придал "зелено-белым" уверенности. Львовяне начали действовать активнее и шокировали "Кривбасс" двумя голами перед перерывом. Сначала Шах классно сориентировался и вторым темпом положил в нижний угол. А потом Полегенько с рикошетом разрядил "пушку".
На старте второй половины команды обменялись моментами. Клищук парировал удар Шаха с полукруга штрафной, а Хомченовский отправил мяч выше ворот с дистанции. Впоследствии не попали в девятки с перспективных позиций криворожцы Рябов и Стецьков.
Зато "Карпаты" возможностью увеличить преимущество воспользовались сполна. Альварес нанес коварный удар издалека, а Клищук отбил перед собой. Впрочем, оборона проспала рывок Чачуа, добившего мяч в сетку ворот бронзового призера УПЛ.
В конце концов "львы" сохранили разгромный счет до финального свистка. Львовский коллектив одержал первую победу по возвращении в элитный дивизион. В свою очередь "Кривбасс" потерпел первое поражение в новом сезоне.
К слову, ранее "Динамо" в гостях одолело "Верес" с голами Шапаренко и Буяльского.
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