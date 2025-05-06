УПЛ у Кам'янці-Подільському під питанням: "Епіцентр" має серйозну проблему

Поєдинки Першої ліги "Епіцентр" грає на стадіоні імені Григорія Тонкочеєва в Кам'янець-Подільському. Арена збудована в 1963 році та реконструйована у 2022-му. Проте наразі вона не відповідає нормам елітного дивізіону вітчизняного футболу.

"Остаточно у питанні де ми будемо грати домашні матчі в наступному сезоні, ясності нині немає. Головна проблема на сьогодні з освітленням. Клуб зробить все від нього залежне, щоб поєдинки УПЛ проходили у Кам'янці-Подільському", – розповів головний тренер команди Сергій Нагорняк.

Для атестації домашньої арени клубу потрібно усунути основний недолік – встановити щогли освітлення, які б давали потрібну потужність для телевізійної картинки.

Якщо "Епіцентр" встигне встановити необхідне освітлення, він зможе грати на стадіоні у Кам'янці-Подільському. Вартість такого обладнання становить приблизно 15 мільйонів гривень.

Існують також проблеми з підігрівом газону. Крім того, у стадіону не дуже велика місткість (2 587 глядачів). Проте, в цих питаннях в умовах війни УАФ та УПЛ готові піти на компроміс.

Хто в УПЛ не проводить матчі вдома

Три клуби УПЛ змушені приймати суперників не на рідних аренах. Це – донецький "Шахтар", луганська "Зоря" та "Інгулець" з Петрового.

Ситуація з двома першими не потребує додаткових пояснень. А от з "Інгульцем" – справа зовсім інша. Клуб з Кіровоградщини, який повернувся до еліти влітку минулого року, побудував новий стадіон. Але арена так і не отримала сертифікату Української асоціації футболу.

Через це в першому колі поточного чемпіонату "Інгулець" усі матчі провів на виїзді. А в другому – номінально домашні зустрічі грає або на полях суперників , або на арені "Ніка" в Олександрії.

Відомо, що в чемпіонаті, що завершується, клуб на новому стадіоні вже не зіграє. А в наступному чемпіонаті України "Інгулець" з дуже високою долею вірогідності виступатиме вже у Першій лізі.