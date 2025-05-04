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"Шахтар" без "золота" і Ліги чемпіонів, сформувалась трійка призерів: підсумки та відеоогляд 27 туру УПЛ

Неділя 04 травня 2025 21:59
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"Шахтар" без "золота" і Ліги чемпіонів, сформувалась трійка призерів: підсумки та відеоогляд 27 туру УПЛ Фото: Дубль Невертона не допоміг "Шахтарю" втримати чемпіонство (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Черговий тур української Прем'єр-ліги підбив декілька проміжних підсумків сезону, що стрімко наближається до завершення.

Про головні події трьох ігрових днів – в огляді РБК-Україна.

Головні підсумки туру

По-перше, вже остаточно відомо, що футбольна Україна отримає нового чемпіона. "Динамо", розбивши "Інгулець" (4:0) пораділо не лише розгрому у власному виконанні, а й тому приємному факту, що офіційно забрало в головного історичного конкурента чемпіонське звання.

Тепер на "золото" вітчизняної першості залишилося лише два претенденти – "Динамо" та "Олександрія".

"Шахтар", до речі, окрім титулу, втратив шанс потрапити в Лігу чемпіонів. Вперше з сезону-1999/2000 "гірники" не зіграють у найпрестижнішому клубному турнірі Старого світу.

Але інший рекорд клубу тримається: "Шахтар" продовжує свою серію сезонів у призовій трійці, яка бере початок у 1997 році.

Власне за підсумками 27-го туру остаточно сформувалась трійка призерів УПЛ поточного сезону. Ясно, що медалі приміряють "Динамо", "Олександрія" та "Шахтар". А хто які – на це запитання отримаємо відповідь пізніше.

Здається, остаточно все вирішено і з головними невдахами сезону: "Інгулець" з "Чорноморцем" ще мають математичні шанси вибратися з ями. Але, якщо оцінювати справи з холодною головою – очевидно, що вони вже не врятуються.

А от за перехідні матчі, точніше за можливість їх уникнути, боротьба зав'язалась серйозна і вказувати на невдах ще, очевидно, зарано. Як і на володаря четвертої сходинки в таблиці – останньої, що дає право зіграти в Європі.

Відеоогляди матчів

"Лівий Берег" – "Карпати" – 2:3

Голи: Синиця, 33, Бабогло, 73 (автогол) – Чачуа, 31, 58, Якимів, 63 (автогол)

Вилучення: Альварес (К), 19

"Рух" – "Кривбас" – 0:0

"Чорноморець" – "Шахтар" – 0:3

Голи: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75

"Інгулець" – "Динамо" – 0:4

Голи: Діхтярук, 38 (автогол), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57

"Верес" – "Оболонь" – 0:2

Голи: Тарануха, 27, Ільїн, 42

Вилучення: Куція (В), 34

ЛНЗ – "Зоря" – 1:1

Голи: Вантух, 47 (автогол) – Будківський, 61

"Колос" – "Ворскла" – 0:0

"Полісся" – "Олександрія" – 1:2

Голи: Батіста, 45+1 – Калюжний, 32, Цара, 78

Вилучення: Майсурадзе (П), 51

Становище команд:

  1. "Динамо" – 67 очок (27 матчів)
  2. "Олександрія" – 63 (27)
  3. "Шахтар" – 57 (27)
  4. "Полісся" – 43 (27)
  5. "Карпати" – 43 (27)
  6. "Кривбас" – 40 (26)
  7. "Зоря" – 36 (27)
  8. "Верес" – 35 (27)
  9. "Рух" – 34 (27)
  10. "Колос" – 29 (27)
  11. "Оболонь" – 28 (27)
  12. ЛНЗ – 28 (27)
  13. "Ворскла" – 25 (27)
  14. "Лівий Берег" – 23 (26)
  15. "Інгулець" – 20 (27)
  16. "Чорноморець" – 18 (27)

Найкращі бомбардири

  • Владислав Ванат ("Динамо") – 17 м'ячів
  • Георгій Судаков ("Шахтар") – 11
  • Олексій Гуцуляк ("Полісся") – 11
  • Єгор Твердохліб ("Кривбас") – 11
  • Олександр Філіппов ("Олександрія") – 10
  • Артем Бондаренко ("Шахтар") – 10

Раніше гол Довбика вивів "Рому" в зону Ліги чемпіонів.

Також повідомили, що "Шахтар" готує несподіваний тренерський хід.

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