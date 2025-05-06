УПЛ в Каменце-Подольском под вопросом: "Эпицентр" имеет серьезную проблему

Поединки Первой лиги "Эпицентр" играет на стадионе имени Григория Тонкочеева в Каменец-Подольском. Арена построена в 1963 году и реконструирована в 2022-м. Однако пока она не соответствует нормам элитного дивизиона отечественного футбола.

"Окончательно в вопросе где мы будем играть домашние матчи в следующем сезоне, ясности сейчас нет. Главная проблема на сегодня с освещением. Клуб сделает все от него зависящее, чтобы поединки УПЛ проходили в Каменце-Подольском", - рассказал главный тренер команды Сергей Нагорняк.

Для аттестации домашней арены клуба нужно устранить основной недостаток - установить мачты освещения, которые бы давали нужную мощность для телевизионной картинки.

Если "Эпицентр" успеет установить необходимое освещение, он сможет играть на стадионе в Каменце-Подольском. Стоимость такого оборудования составляет примерно 15 миллионов гривен.

Существуют также проблемы с подогревом газона. Кроме того, у стадиона не очень большая вместимость (2 587 зрителей). Тем не менее, в этих вопросах в условиях войны УАФ и УПЛ готовы пойти на компромисс.

Кто в УПЛ не проводит матчи дома

Три клуба УПЛ вынуждены принимать соперников не на родных аренах. Это - донецкий "Шахтер", луганская "Заря" и "Ингулец" из Петрово.

Ситуация с двумя первыми не требует дополнительных объяснений. А вот с "Ингульцом" - дело совсем другое. Клуб из Кировоградщины, который вернулся в элиту летом прошлого года, построил новый стадион. Но арена так и не получила сертификат Украинской ассоциации футбола.

Поэтому в первом круге текущего чемпионата "Ингулец" все матчи провел на выезде. А во втором - номинально домашние встречи играет либо на полях соперников, либо на арене "Ника" в Александрии.

Известно, что в завершающемся чемпионате клуб на новом стадионе уже не сыграет. А в следующем чемпионате Украины "Ингулец" с очень высокой долей вероятности будет выступать уже в Первой лиге.