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УПЛ: "Дніпро-1" здолав "Кривбас" в обласному дербі

Фото: Дербі залишилося за "спортклубівцями" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

"Дніпро-1" мінімально переграв криворізький "Кривбас" у 27-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 27-й тур

"Дніпро-1" – "Кривбас" – 1:0

Гол: Гаджиєв, 57

 

Відкладений через повітряну тривогу на 35 хвилин матч активніше розпочали "спортклубівці". Підопічні Юрія Максимова контролювали м'яч у центрі поля, а потім першими створили нагоду забити. Це Ківінда закрутив м'яч у дальній кут із лінії штрафного, але Маханьков перевів на кутовий.

Заспів юного нападника "Дніпра-1", однак, партнери не підтримали. Ані дніпровці, ані криворіжці до завершення першої половини фактично моментів не організували. Тож голкіпери Волинець і Маханьков відверто нудьгували.

Господарі додали в активності зі стартом другого тайму. Головною дійовою особою у випадах команди Максимова став 18-річний Гаджиєв. Саме вінгер "Дніпра-1" відкрив рахунок на 57-й хвилині – протягнув м'яч правим флангом атаки та завдав точного пострілу в дальній кут.

Швидко прийти до тями після пропущеного м'яча "Кривбас" не зміг. А в районі 80-ї хвилини в хід поєдинку втретє втрутилася загроза застосування ворогом балістики. Після майже годинної паузи, здається, згас запал обох команд. Зрештою, "Дніпро-1" зберіг переможний рахунок.

"Спортклубівці" скоротили відставання від команди Юрія Вернидуба в турнірній таблиці УПЛ. "Кривбас" залишився на третій позиції (54 очки). Натомість "Дніпро-1" закріпився на четвертому місці (48 пунктів).

До слова, напередодні "Шахтар" розгромив "Чорноморець" вдруге за тиждень.

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