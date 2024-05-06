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УПЛ: "Днепр-1" одолел "Кривбасс" в областном дерби

Фото: Дерби осталось за "спортклубовцами" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

"Днепр-1" минимально обыграл криворожский "Кривбасс" в 27-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 27-й тур

"Днепр-1" – "Кривбасс" – 1:0

Гол: Гаджиев, 57

 

Отложенный из-за воздушной тревоги на 35 минут матч активнее начали "спортклубовцы". Подопечные Юрия Максимова контролировали мяч в центре поля, а затем первыми создали возможность забить. Это Кивинда закрутил мяч в дальний угол с линии штрафной, но Маханьков перевел на угловой.

Запев юного нападающего "Днепра-1", однако, партнеры не поддержали. Ни днепровцы, ни криворожцы до завершения первой половины фактически моментов не организовали. Так что голкиперы Волынец и Маханьков откровенно скучали.

Хозяева прибавили в активности со стартом второго тайма. Главным действующим лицом в выпадах команды Максимова стал 18-летний Гаджиев. Именно вингер "Днепра-1" открыл счет на 57-й минуте – протянул мяч правым флангом атаки и нанес точный выстрел в дальний угол.

Быстро прийти в себя после пропущенного мяча "Кривбасс" не смог. А в районе 80-й минуты в ход поединка в третий раз вмешалась угроза применения врагом баллистики. После почти часовой паузы, кажется, погас пыл обеих команд. В конце концов "Днепр-1" сохранил победный счет.

"Спортклубовцы" сократили отставание от команды Юрия Вернидуба в турнирной таблице УПЛ. "Кривбасс" остался на третьей позиции (54 очка). В свою очередь "Днепр-1" закрепился на четвертом месте (48 пунктов).

К слову, накануне "Шахтер" разгромил "Черноморец" второй раз за неделю.

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