"Шахтар" на класі переграв "Чорноморець" в УПЛ
Донецький "Шахтар" впевнено здолав одеський "Чорноморець" у 27-му турі української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 27-й тур
"Шахтар" – "Чорноморець" – 3:0
Голи: Судаков, 19, Сікан, 23, Кевін, 56 (пенальті)
"Гірники" взялися до справи з перших хвилин. У дебюті нагоди забити змарнували Судаков (заблокував оборонець), Зубков (рикошет) і Кевін (сейв голкіпера). У відповідь Путря з-за меж штрафного пробив вище воріт. Натомість постріл Сікана в дальній парирував Варакута.
Та на екваторі тайму оборона "Чорноморця" дала збій двічі. Спершу Судаков отримав передачу від Криськіва ближче до лівого флангу, трохи просунувся вперед і потужно пробив під ближню стійку. А згодом Сікан головою замкнув навіс Ракицького з глибини.
Зупинятися на досягнутому "Шахтар" не збирався. До та після перерви підопічні Маріно Пушіча створили ще кілька небезпечних моментів. Зокрема, удар Кевіна відбив воротар, а постріл Судакова здалеку пройшов над воротами. Натомість Авагімян лише розім'яв Різника з лінії штрафного.
На 56-й хвилині рахунок став розгромним. Варакута у власному штрафному збив Сікана, який перехопив необачну передачу Путрі – одинадцятиметровий. До позначки підійшов Кевін і спрямував м'яч точно в лівий кут воріт "моряків".
У фінальні півгодини "Шахтар" грав задля власного задоволення, але періодично створював гостроту біля володінь Варакути. Проте, відзначитися четвертим забитим м'ячем не судилося. "Гірники" відновили 4-очкову перевагу над "Динамо" нагорі турнірної таблиці. Донеччани мають 67 очок, а кияни набрали 63 пункти перед очним поєдинком 11 травня.
До слова, раніше "Динамо" вдома розгромило "Колос" із п'ятьма голами за тайм.
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