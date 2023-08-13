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УПЛ: "Дніпро-1" у меншості врятував нічию з "Минаєм" на виїзді

Фото: Богдан Лєднєв не зміг пробити закарпатців (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Закарпатський "Минай" розійшовся миром із "Дніпром-1" у третьому турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 3-й тур

"Минай" – "Дніпро-1" – 1:1

Голи: Твердохліб, 89 – Бланко, 90+2 (пенальті)

Нереалізований пенальті: Бабенко, 82 (Д)

Вилучення: Сарапій, 50 (Д, пряма червона картка)

 

Із перших хвилин "спортклубівці" захопили ініціативу. Ще до екватору тайму віце-чемпіон України створив два моменти – Лєднєв пробив поруч зі стійкою з лінії штрафного, а Білл ударом із гострого кута перевірив на міцність каркас воріт. У відповідь Твердохліб завдав удару повз рамку головою.

На 41-й хвилині взяв на себе ініціативу Піхальонок. Хавбек увірвався в штрафний та пробив головою з кількох метрів. Бандура не з першої спроби таки зафіксував м'яч. А на старті другої половини "Дніпро-1" несподівано опинився в меншості. Сарапій збив Твердохліба за метр до штрафного та отримав червону за фол останньої надії.

Драматична розв'язка зустрічі настала у фінальні 10 хвилин. Спершу дніпровці отримали нагоду вирвати перемогу в меншості, коли Танчик заробив одинадцятиметровий. Однак, Бабенко з позначки не зміг переграти Бандуру.

Натомість "Минай" свою нагоду на передостанній хвилині використав. У блискавичній атаці закарпатців Гечев навісив із правого флангу, а Твердохліб пробив головою. Кінарейкін парирував постріл хавбека, але він же результативно зіграв на добиванні – 1:0.

Утім, довго господарі не раділи. У доданий арбітром час Солдат у власному штрафному збив Бланко – пенальті. Сам постраждалий і впевнено виконав вирок арбітра та приніс "спортклубівцям" підсумкову нічию.

До слова, раніше "Дніпро-1" розгромно програв "Славії" у кваліфікації Ліги Європи.

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