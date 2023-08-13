УПЛ: "Днепр-1" в меньшинстве спас ничью с "Минаем" на выезде

Украина, Премьер-лига, 3-й тур

"Минай" – "Днепр-1" – 1:1

Голы: Твердохлеб, 89 – Бланко, 90+2 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Бабенко, 82 (Д)

Удаление: Сарапий, 50 (Д, прямая красная карточка)

С первых минут "спортклубовцы" захватили инициативу. Еще до экватора тайма вице-чемпион Украины создал два момента – Леднев пробил рядом со штангой с линии штрафной, а Билл ударом с острого угла проверил на прочность каркас ворот. В ответ Твердохлеб нанес удар мимо рамки головой.

На 41-й минуте взял на себя инициативу Пихаленок. Хавбек ворвался в штрафную и пробил головой с нескольких метров. Бандура не с первой попытки зафиксировал мяч. А на старте второй половины "Днепр-1" неожиданно оказался в меньшинстве. Сарапий сбил Твердохлеба за метр до штрафной и получил красную за фол последней надежды.

Драматическая развязка встречи наступила в финальные 10 минут. Сначала днепровцы получили возможность вырвать победу в меньшинстве, когда Танчик заработал одиннадцатиметровый. Однако Бабенко с отметки не смог переиграть Бандуру.

Зато "Минай" свою возможность на предпоследней минуте использовал. В молниеносной атаке закарпатцев Гечев навесил с правого фланга, а Твердохлеб пробил головой. Кинарейкин парировал выстрел хавбека, но он же результативно сыграл на добивании – 1:0.

Впрочем, долго хозяева не радовались. В добавленное арбитром время Солдат в собственной штрафной сбил Бланко – пенальти. Сам пострадавший и уверенно исполнил приговор арбитра и принес "спортклубовцам" итоговую ничью.