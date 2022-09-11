УПЛ: "Днепр-1" разгромил "Металлист 1925" и продолжил преследование "Шахтера"

Украина, Премьер-лига, 4-й тур

"Днепр-1" – "Металлист 1925" – 3:0

Голы: Адамюк, 62, Довбик, 66, Громов, 88

Более активно поединок начали номинальные хозяева. Днепровцы пытались давить на харьковчан, но первый момент создали только тогда, когда гости отодвинули игру от своих ворот. Это Довбик после передачи Адамюка пробил с разворота, но мяч прошел рядом со штангой.

Вскоре напомнил Гуцуляк. Фланговый исполнитель качнул соперника и решился пробить с острого угла, но попасть в створ ворот "Металлиста 1925" не смог. Еще один выпад организовали Довбик и Пихаленок – первый обыгрался со вторым и пробил мимо стойки после скидки партнера.

Зато на старте второй половины открыть счет могли харьковчане. Борячук выскочил на свидание с вратарем, но пробил мимо ворот. В ответ Назаренко мощным выстрелом стряхнул стойку.

А затем "Днепр-1" выдал ударную пятиминутку. Сначала Амаш подал угловой с левого фланга во вратарскую, где Адамюк головой вколотил мяч в сетку. Еще через четыре минуты в объятиях партнеров оказался Довбик, убежавший с центра поля от обороны и реализовав выход один на один с Мозилем.

Такое развитие событий деморализовало харьковчан. "Днепр-1" упустил еще несколько возможностей, чтобы сделать счет разгромным. Удар Довбика заблокировал защитник, обводный выстрел Балули парировал голкипер, а Громов не успел сыграть на добивании во время "пожара" в штрафной зоне "Металлиста 1925".

На 88-й минуте днепряне все же дожали оппонента. Когут прорвался правым флангом к линии поля и отпасовал в центр, а там Громов с близкого расстояния фактически расстрелял ворота – 3:0 и окончательный разгром "Металлиста 1925". Благодаря победе "Днепр-1" поднялся на второе место в УПЛ, уступая "Шахтеру" одно очко.