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"Шахтер" в добавленное время вырвал победу над "Черноморцем" в Премьер-лиге

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Львов, Суббота 10 сентября 2022 18:59
"Шахтер" в добавленное время вырвал победу над "Черноморцем" в Премьер-лиге Фото: Марьян Швед (в центре) сравнял счет в матче (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Волевой победой донецкого "Шахтера" завершился матч во Львове против одесского "Черноморца".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 4-й тур

"Шахтер" – "Черноморец" – 2:1

Голы: Швед, 74, Очеретько, 90+6 – Брагару, 9

На "Арене Львов" стало весело с первых минут. Уже в дебюте Петряк опасно пробил над воротами "моряков" после скидки Михайличенко. Зато одесситы ответили сразу голом – Брагару получил пас от Наумца слева в штрафной зоне, убрал защитника и уложил мяч в дальний угол.

Быстрый гол немного ошарашил "Шахтер". Подопечные Игора Йовичевича контролировали мяч, но с продвижением в последнюю треть поля возникали серьезные трудности. Лишь под занавес тайма "горняки" сумели создать момент. Это Михайличенко сыграл на подборе и мощно пробил с отскоком, но мяч просвистел рядом со штангой.

Горячее стало после перерыва. Траоре из пределов штрафной пробил в направлении ворот, но кипер "моряков" перевел мяч в штангу. Далее Михайличенко не попал в ворота, замыкая головой навес Конопли с правого фланга. Наконец Швед фирменно сместился с фланга и нанес удар – мимо ворот.

"Черноморец" мог наказать гранд на 67-й минуте. Путря перед штрафной площадкой оставил мяч для Гладкого, а бомбардир-ветеран нанес мощный удар. Тем не менее, Трубин сумел справиться с этим выпадом "моряков".

В конце концов "горняки" сумели сравнять счет. Михайличенко на левом фланге атаки получил передачу Степаненко и прострелил в центр штрафной, куда вбежал Швед и точно пробил головой – 1:1!

"Шахтер" продолжил давить на ворота "моряков". Дончане грузили мяч в штрафную зону "Черноморца", а одесситы героически оборонялись. И все же "горняки" вырвали победу на шестой добавленной арбитром минуте, когда Очеретько решился пробить из-за пределов штрафной – мяч задел Траоре, дезориентировал Непогодова и влетел в ворота...

К слову, ранее "Верес" переиграл на выезде "Кривбасс" и догнал "Зарю" наверху УПЛ.

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