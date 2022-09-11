УПЛ: "Дніпро-1" розгромив "Металіст 1925" і продовжив переслідування "Шахтаря"

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Дніпро-1" – "Металіст 1925" – 3:0

Голи: Адамюк, 62, Довбик, 66, Громов, 88

Активніше двобій розпочали номінальні господарі. Дніпровці намагалися тиснути на харків'ян, але перший момент створили лише тоді, коли гості відсунули гру від власних воріт. Це Довбик після передачі Адамюка пробив із розвороту, але м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Згодом нагадав про себе Гуцуляк. Фланговий виконавець хитнув суперника та наважився пробити з гострого кута, та влучити у площину воріт "Металіста 1925" не зміг. Ще один випад організували Довбик і Піхальонок – перший обігрався з другим і пробив повз стійку після скидання партнера.

Зате на старті другої половини відкрити рахунок могли харків'яни. Борячук вискочив на побачення з воротарем, але пробив мимо воріт. У відповідь Назаренко потужним пострілом струсунов стійку.

А потім "Дніпро-1" видав ударну п'ятихвилинку. Спершу Амаш подав кутовий із лівого флангу до воротарського майданчика, де Адамюк головою вгатив м'яч у сітку. Ще за чотири хвилини в обіймах партнерів опинився Довбик, який утік із центра поля від оборони й реалізував вихід віч-на-віч із Мозілем.

Такий розвиток подій деморалізував харків'ян. "Дніпро-1" змарнував ще кілька нагод, аби зробити рахунок розгромним. Удар Довбика заблокував оборонець, обвідний постріл Балулі парирував голкіпер, а Громов не встиг зіграти на добиванні під час "пожежі" в карній зоні "Металіста 1925".

На 88-й хвилині дніпряни таки дотиснули опонента. Когут прорвався правим флангом до лінії поля та відпасував у центр, а там Громов із близької відстані фактично розстріляв ворота – 3:0 і остаточний розгром "Металіста 1925". Завдяки перемозі "Дніпро-1" піднявся на друге місце в УПЛ, поступаючись "Шахтарю" одним очком.