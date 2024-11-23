УПЛ: "Динамо" впевнено здолало "Чорноморець"

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Динамо" – "Чорноморець" – 3:1

Голи: Ванат, 16, Буяльський, 69, Рубчинський, 88 – Скиба, 90+3

"Моряки" в перші хвилини виглядали несподівано сміливо. Проте, столичний гранд швидко заволодів ініціативою. На 9-й хвилині Бражко влучив у суперника на лінії воріт, а на добиванні поцілив у стійку. У наступній же атаці Караваєв із відскоку пробив над воротами.

"Чорноморець" огризнувся моментом Хобленка, який з гострого кута поцілив у сітку зі зовнішнього боку. А на 16-й хвилині "Динамо" повело в рахунку. Після перехоплення Попова Буяльський перевів м'яч на лінію штрафного, звідки Ванат у дотик пробив у ближній.

"Біло-сині" продовжили контролювати перебіг подій. Закріпити перевагу киян міг Буяльський, але пробив повз ворота з льоту після передачі Караваєва. Перед перервою Хобленко не зміг переправити м'яч у сітку після активного пресингу Шпорна проти Шапаренка.

На старті другої половини найгострішим на полі був Караваєв. Універсал "Динамо" тричі опинився в епіцентрі подій за чверть години ігрового часу. Спершу він не зміг акцентовано пробити після прострілу Дубінчака. Далі Рудько парирував удар головою після кутового, а згодом заряджений киянин влучив у руку Кайо. Пенальті, однак, скасували.

Подвоїв рахунок Буяльський. На 69-й хвилині він отримав передачу Ваната перед штрафним, підлаштував м'яч під праву ногу та класно пробив у дальню дев'ятку. Голкіпер виручити "моряків" у такій ситуації не зумів.

"Чорноморець" спробував нав'язати конкуренцію, але відсунути гру подалі від володінь Рудька не вдалося. Натомість "Динамо" під завісу зустрічі забило втретє. Цього разу Буяльський перехопив передачу Удода та вивів на порожні ворота Рубчинського. "Моряки" спромоглися на гол престижу в доданий час – Скиба головою замкнув навіс Петряка зі штрафного.

Завдяки перемозі команда Олександра Шовковського залишиться мінімум співлідером чемпіонату України після звітного туру. "Динамо" набрало 35 очок і чекатиме на втрату очок "Олександрії" (32 пункти). Тим часом "Чорноморець" залишився на 13-й сходинці (12 очок).