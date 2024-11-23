УПЛ: "Динамо" уверенно одолело "Черноморец"

Украина, Премьер-лига, 14-й тур

"Динамо" – "Черноморец" – 3:1

Голы: Ванат, 16, Буяльский, 69, Рубчинский, 88 – Скыба, 90+3

"Моряки" в первые минуты выглядели неожиданно смело. Однако столичный гранд быстро завладел инициативой. На 9-й минуте Бражко попал в соперника на линии ворот, а на добивании ударил в штангу. В следующей же атаке Караваев с отскока пробил выше ворот.

"Черноморец" огрызнулся моментом Хобленко, который с острого угла попал в сетку с внешней стороны. А на 16-й минуте "Динамо" повело в счете. После перехвата Попова Буяльский перевел мяч на линию штрафной, откуда Ванат в касание пробил в ближний.

"Бело-синие" продолжили контролировать ход событий. Закрепить преимущество киевлян мог Буяльский, но пробил мимо ворот с лета после передачи Караваева. Перед перерывом Хобленко не смог переправить мяч в сетку после активного прессинга Шпорна против Шапаренко.

На старте второй половины самым острым на поле был Караваев. Универсал "Динамо" трижды оказался в эпицентре событий за четверть часа игрового времени. Сначала он не смог акцентированно пробить после прострела Дубинчака. Далее Рудько парировал удар головой после углового, а затем заряженный киевлянин попал в руку Кайо. Пенальти, однако, отменили.

Удвоил счет Буяльский. На 69-й минуте он получил передачу Ваната перед штрафной, подработал мяч под правую ногу и классно пробил в дальнюю девятку. Голкипер выручить "моряков" в такой ситуации не сумел.

"Черноморец" попытался навязать конкуренцию, но отодвинуть игру подальше от владений Рудько не удалось. В свою очередь "Динамо" под занавес встречи забило в третий раз. В этот раз Буяльский перехватил передачу Удода и вывел на пустые ворота Рубчинского. "Моряки" смогли организовать гол престижа в добавленное время – Скыба головой замкнул навес Петряка со штрафного.

Благодаря победе команда Александра Шовковского останется минимум солидером чемпионата Украины после отчетного тура. "Динамо" набрало 35 очков и будет ждать потерю очков "Александрией" (32 пункта). Тем временем "Черноморец" остался на 13-й строчке (12 очков).