УПЛ: "Динамо" вдома розгромило "Полісся"

Україна, Прем'єр-ліга, 25-й тур

"Динамо" – "Полісся" – 3:0

Голи: Ванат, 32, Шапаренко, 52, Буяльський, 77

Вилучення: Кравець, 63 (П, друга червона картка)

У дебюті зустрічі команди обмінялися небезпечними моментами. Киянин Ярмоленко з рикошетом від оборонця з меж штрафного відправив м'яч у руки Кудрику. У відповідь житомирянин Козак відправив м'яч над девяткою після передачі Назаренка.

У середині першої половини "Динамо" додало в активності та змарнувало кілька нагод забити. Ось постріл Ваната в підкаті заблокував Чоботенко. Згодом не дозволили пробити з меж штрафного і Буяльському. Натомість Михавко головою відправив м'яч над воротами.

"Полісся" відповіло небезпечним ударом Мустафаєва, який парирував Бущан. У відповідь "Динамо" відкрило рахунок. Це Ванат отримав передачу Ярмоленка праворуч у штрафному майданчику та пробив під Кудриком – 1:0.

На старті другої 45-хвилинки столичний гранд закріпив власну перевагу. Спрацювала зв'язка Вівчаренка та Шапаренка. Оборонець передачею знайшов хавбека в чужому штрафному, а той класно закрутив м'яч у дальню дев'ятку воріт "полісьських вовків".

Згодом справи гостей стали геть кепськими. Досвідчений Кравець впродовж трьох хвилин отримав дві жовті картки та пішов відпочивати достроково. "Динамо" чисельною перевагою зумло скористатися одного разу – на 77-й хвилині Буяльський обікрав Таллеса та після дотику Ваната пробив у порожні ворота.

Перемога дозволила "Динамо" наблизитися до донецького "Шахтаря" нагорі турнірної таблиці УПЛ. "Гірники" мають в активі 55 очок і матч у запасі, а команда Олександра Шовковського набрала 54 пункти. Тим часом "Полісся" залишилося на 6-й позиції (39 очок).