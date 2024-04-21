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"Верес" розписав нічию з "Дніпром-1" у Прем'єр-лізі

Рівне, Неділя 21 квітня 2024 14:59
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"Верес" розписав нічию з "Дніпром-1" у Прем'єр-лізі Фото: "Спортклубівці" не змогли перемогти в Рівному (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Рівненський "Верес" розійшовся миром із "Дніпром-1" у 25-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 25-й тур

"Верес" – "Дніпро-1" – 1:1

Голи: Дахновський, 19 – Адамюк, 33

Із перших хвилина боротьба почала точитися на кожному клаптику поля. "Спортклубівці" несподівано змушені були грати від оборони, але саме гості першими створили момент. Це Адамюк пробив головою на дальній стійці після кутового – Когут не дрімав.

Рівняни відповіли на цей випад голом. Це Яго зачепився за м'яч у центрі поля і віддав уперед на Дахновського. Півзахисник отримав передачу на лівому куті штрафного та влучно пробив у дальній – 1:0.

Забитий м'яч додав упевненості "Вересу". Підопічні Олега Шандрука продовжили володіти ініціативою. Тим несподіванішим став гол "Дніпра-1" на 33-й хвилині. Після кутового Паст не зміг зафіксувати м'яч, тож Адамюк результативно зіграв другим темпом.

Зі стартом другої половини "Верес" заграв гостріше. Ось Дахновський пробив з відскоку, але влучив у партнера по команді. Згодом Шастал із меж штрафного не зміг переграти Волинця після передачі Гайдучика. Однак, наступна нагода забити виникла аж під завісу зустрічі – Кучеров пробив повз стійку після прострілу з флангу.

Зрештою, матч завершився нічиєю. "Дніпро-1" набрав 45 очок і залишиться на 4-й сходинці. Натомість "Верес" піднявся на 13-те місце (20 пунктів).

До слова, раніше склали графік виступів футбольних команд України на літніх турнірах.

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