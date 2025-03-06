УПЛ: "Динамо" у повітряну тривогу вирвало перемогу в ЛНЗ

УПЛ, 20-й тур

ЛНЗ – "Динамо" – 1:2

Голи: Яшарі, 49 – Вівчаренко, 12, Путря, 89 (автогол)

На киян, які в попередньому турі несподівано втратили очки в грі з полтавською "Ворсклою", чекало ще одне непросте випробування – гра з доволі амбітним ЛНЗ.

Черкасці перед звітною грою йшли в таблиці УПЛ десятими, проте команда значно підсилилася під час антракту в сезоні. Залучила топового за українськими мірками тренера – Романа Григорчука та декількох досвідчених футболістів. Зазначимо, що в першому колі "Динамо" в Києві переграло ЛНЗ лише мінімально – 1:0.

Перший тайм поєдинку в Черкасах пройшов за значної переваги підопічних Шовковського. Кияни відкрили рахунок вже на 12-й хвилині, коли Вівчаренко ударом головою вразив ворота суперників з близької відстані.

І надалі "біло-сині" були повними господарями на полі, але втілити цю перевагу в щось матеріальне не змогли. Чесно кажучи, й стовідсоткових нагод у них було обмаль. Крім голу, можна згадати епізод на 39-й хвилині, коли голкіпер черкасців Кучеренко вибив м'яч просто на Ярмоленка, але лідер "Динамо" не встиг зорієнтуватися в ситуації.

У другому таймі картина кардинально не змінилася. Ось тільки ЛНЗ став знаходити можливості вириватися зі щільного пресингу киян та проводити гострі контратаки. Одна з них, на самому початку тайму стала зразково-показовою. Дайку шикарною довгою передачею відрізав увесь захист киян. А Яшарі, якому був адресований пас, вийшов сам на сам з Нещеретом і в дотик перекинув його. Голкіпер киян при цьому невдало вийшов з воріт і ситуацію не контролював. Майже одразу господарі провели схожу атаку і знову ледь не забили: у вирішальний момент трохи затягнув Момо.

Динамівці, що ризикували втратити очки в другому матчі поспіль, кинулись у атаку і буквально всією командою висіли на воротах ЛНЗ. Шовковський кинув у бій чотирьох свіжих футболістів: Бражка, Піхальонка, Рубчинського та Герреро. І зрештою це дало результат, хоч і не дуже логічний. На 89-й хвилині Бражко пробив несильно, але захисник ЛНЗ Путря переправив м'яч у власні ворота.

Заключні три хвилини на полі, та й на стадіоні в цілому, перетворилися на справжній хаос. На газоні ЛНЗ намагався врятувати матч, коли над стадіоном став лунати сигнал повітряної тривоги. Глядачів закликали пройти в укриття, але арбітр Олександр Афанасьєв з Харкова гру не зупиняв. Так футболісти й відбігали три компенсовані хвилини під звуки сирени.