УПЛ: найдорожча зірка ліги та тренер, що йде на виліт, офіційно визнані героями 19-го туру

За підсумками 19-го туру вітчизняна Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру – представникам донецького "Шахтаря" та "Інгульця" з Петрового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Тріумфатором серед наставників став Василь Кобін, який на чолі аутсайдера "Інгульця" поклав на лопатки претендента на медалі "Кривбас" (2:0). До топ-3 тренерів 19-го туру також увійшли Маріно Пушіч ("Шахтар") та Владислав Лупашко ("Карпати").

Найкращим гравцем назвали півзахисника "Шахтаря" Георгія Судакова – автора двох голів та результативної передачі в грі з "Олександрією" (3:0) у центральному матчі туру. До топ-5 гравців також увійшли Олександр Яцик ("Зоря"), Олег Пушкарьов ("Інгулець"), Бруніньйо ("Карпати") та Ілля Крупський ("Ворскла").

Крім того, визначено символічну збірну туру за системою 4-5-1. До неї потрапили: Паламарчук ("Інгулець") – Мірошниченко ("Карпати"), Матвієнко ("Шахтар"), Джордан ("Зоря"), Крупський ("Ворскла") – Пушкарьов ("Інгулець"), Яцик ("Зоря"), Судаков ("Шахтар"), Скляр ("Ворскла"), Бруніньо ("Карпати") – Будківський ("Зоря").

Загалом, визначаючи найкращих, експерти згадували 19 футболістів та 8 тренерів на звання героїв 19-го туру. А також 54 кандидати до символічної збірної.