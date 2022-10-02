УПЛ: "Динамо" мінімально переграло "Минай" на виїзді

Україна, Прем'єр-ліга, 5-й тур

"Минай" – "Динамо" – 0:1

Гол: Циганков, 51

Зі стартових хвилин обидві команди вирішили не відсиджуватися в обороні. Більше того, закарпатці вже в дебюті створили кілька нагод забити. Проте, "Динамо" втримало ворота на замку завдяки вдалій грі Бойка – кіпер узяв удар Горіна головою після кутового та ногою парирував постріл Вишневського низом після вкидання з ауту.

"Біло-сині" ж небезпечні моменти створювали здебільшого після стандартів. Зокрема, воротар господарів Бандура класним сейвом зреагував на удар Забарного головою після розіграшу кутового. А перед перервою кіпер не втримав м'яч після удару Циганкова зі штрафного, але реабілітувався у ближньому бою з Тимчиком.

Ще трохи обертів "Динамо" додало на старті другої половини. Ось Бандура вступив у гру після удару Тимчика головою. Згодом Буяльський пробив із лінії карної зони – воротар "Миная" зумів парирувати постріл хавбека. Та за кілька миттєвостей безсилим був вже й він.

На 51-й хвилині невтомний Дубінчак вкотре подав із лівого флангу до центру штрафного, Горін спробував вибити м'яч подалі, але вийшла лише вдала скидка на Циганкова – лідер киян класно поклав корпус і з льоту відправив м'яч у нижній кут!

Забитий м'яч змінив гру. Столичний гранд почав грати на класі. Кияни поставили на контроль м'яча та взялися плести мережива атак без зайвого ризику. Натомість в обороні "Динамо" діяло надуважно й унеможливило появу бодай якоїсь напівнагоди для закарпатців.

Такий розвиток подій дозволив Мірчі Луческу спробувати в ігрових умовах двох новачків-легіонерів – ямаєць Перріс вийшов на лівий фланг атаки, а нідерландець Лонвейк зіграв у центрі поля. Особливо проявити себе дует іноземців не встиг, але й каші не зіпсував.

Тим часом "Динамо" таки зуміло довести поєдинок до перемоги та піднялося вгору в турнірній таблиці. Тепер в активі киян 6 очок і дев'яте місце в чемпіонаті України. У наступному турі "біло-сині" зустрінуться з львівським "Рухом".