УПЛ: "Динамо" минимально обыграло "Минай" на выезде

Украина, Премьер-лига, 5-й тур

"Минай" – "Динамо" – 0:1

Гол: Цыганков, 51

Со стартовых минут обе команды решили не отсиживаться в обороне. Более того, закарпатцы уже в дебюте создали несколько возможностей забить. Тем не менее, "Динамо" удержало ворота на замке благодаря удачной игре Бойко – кипер взял удар Горина головой после углового и ногой парировал выстрел Вишневского низом после вбрасывания из аута.

"Бело-синие" опасные моменты создавали в основном после стандартов. В частности, вратарь хозяев Бандура классным сэйвом отреагировал на удар Забарного головой после розыгрыша углового. А перед перерывом кипер не удержал мяч после удара Цыганкова со штрафного, но реабилитировался в ближнем бою с Тымчиком.

Еще немного оборотов "Динамо" прибавило на старте второй половины. Вот Бандура вступил в игру после удара Тымчика головой. Вскоре Буяльский пробил с линии штрафной – вратарь "Миная" сумел парировать выстрел хавбека. Но через несколько мгновений бессильным был уже и он.

На 51-й минуте неутомимый Дубинчак еще раз подал с левого фланга в центр штрафной, Горин попытался выбить мяч подальше, но получилась лишь удачная скидка на Цыганкова – лидер киевлян классно положил корпус и с лета отправил мяч в нижний угол!

Забитый мяч сменил игру. Столичный гранд начал играть на классе. Киевляне поставили на контроль мяч и взялись плести кружева атак без лишнего риска. Зато в обороне "Динамо" действовало сверхвнимательно и сделало невозможным появление хоть какой-то возможности для закарпатцев.

Такое развитие событий позволило Мирче Луческу попробовать в игровых условиях двух новичков-легионеров – ямаец Перрис вышел на левый фланг атаки, а нидерландец Лонвейк сыграл в центре поля. Особо проявить себя дуэт иностранцев не успел, но и каши не испортил.

Тем временем "Динамо" все же сумело довести поединок до победы и поднялось вверх в турнирной таблице. Теперь в активе киевлян 6 очков и девятое место в чемпионате Украины. В следующем туре "бело-синие" встретятся с львовским "Рухом".