УПЛ: "Динамо" в меншості здолало "Кривбас"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

УПЛ, 24-й тур

"Кривбас" – "Динамо" – 0:2

Голи: Ярмоленко, 35 Ванат, 74

Вилучення: Попов (Д), 67 (пряма червона)

Початок матчу затримався більш ніж на годину через повітряні тривоги, сигнали про які лунали над Кривим Рогом двічі.

Вже на 3-й хвилині небезпечний удар зі штрафного наніс по воротах киян Іліч, але на місті був Нещерет. У подальшому криворіжці ще не раз загострюватимуть ситуацію зі стандартів. Проте загалом перевага в матчі належала "Динамо", яке виглядало більш впевнено, навіть залишившись у меншості.

Перший тайм кияни виграли завдяки точному удару Ярмоленка. Ветеран киян забив у другому матчі поспіль. Гол вийшов доволі курйозним. Дубінчак прострілив у штрафний, де було три захисники "Кривбаса". Але всі вони пропустили м'яч. Той зрештою долетів до забутого всіма Ярмоленка і лідер киян спокійно переправив його у ворота.

Спроби господарів переломити гру після перерви призвели до двох потенційних виходів віч-на-віч, які переривав Попов. У першому випадку найкращий український арбітр Микола Балакін не став карати захисника "Динамо" карткою, лише призначивши штрафний.

А в другому, передивившись епізод на VAR, таки видав порушнику пряму червону. "Кривбас" опинився у більшості і, здавалось, це шанс. Але все вийшло навпаки. Чудова довга передача Дубінчака знайшла Ваната, який розібравшись із захисниками, забив другий гол "Динамо" в матчі та свій14-й – у поточному чемпіонаті.

"Кривбас" і надалі активно наступав, часто бив по воротах і мав моменти. Проте втілити ігрову та чисельну перевагу бодай в один забитий м'яч так і не зміг.

"Динамо" після перемоги набрало 60 та продовжує лідирувати в УПЛ без жодної поразки.