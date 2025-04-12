УПЛ: "Динамо" в меньшинстве одолело "Кривбасс"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

УПЛ, 24-й тур

"Кривбасс" - "Динамо" - 0:2

Голы: Ярмоленко, 35 Ванат, 74

Удаление: Попов (Д), 67 (прямая красная)

Начало матча задержалось более чем на час из-за воздушных тревог, сигналы о которых раздавались над Кривым Рогом дважды.

Уже на 3-й минуте опасный удар со штрафного нанес по воротам киевлян Илич, но на месте был Нещерет. В дальнейшем криворожане еще не раз будут обострять ситуацию со стандартов. Однако в целом преимущество в матче принадлежало "Динамо", которое выглядело более уверенно, даже оставшись в меньшинстве.

Первый тайм киевляне выиграли благодаря точному удару Ярмоленко. Ветеран киевлян забил во втором матче подряд. Гол получился довольно курьезным. Дубинчак прострелил в штрафную, где было три защитника "Кривбасса". Но все они пропустили мяч. Тот в конце концов долетел до забытого всеми Ярмоленко и лидер киевлян спокойно переправил его в ворота.

Попытки хозяев переломить игру после перерыва привели к двум потенциальным выходам один на один, которые прерывал Попов. В первом случае лучший украинский арбитр Николай Балакин не стал наказывать защитника "Динамо" карточкой, лишь назначив штрафной.

А во втором, пересмотрев эпизод на VAR, таки выдал нарушителю прямую красную. "Кривбасс" оказался в большинстве и, казалось, это шанс. Но все получилось наоборот. Идеальная длинная передача Дубинчака нашла Ваната, который разобравшись с защитниками, забил второй гол "Динамо" в матче и свой 14-й - в текущем чемпионате.

"Кривбасс" и в дальнейшем активно наступал, часто бил по воротам и имел моменты. Однако воплотить игровое и численное преимущество хотя бы в один забитый мяч так и не смог.

"Динамо" после победы набрало 60 и продолжает лидировать в УПЛ без единого поражения.