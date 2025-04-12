УПЛ: "Динамо" в меньшинстве одолело "Кривбасс"
Киевское "Динамо" победило на выезде криворожский "Кривбасс" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги. Лидеры чемпионата доигрывали поединок в неполном составе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
УПЛ, 24-й тур
"Кривбасс" - "Динамо" - 0:2
Голы: Ярмоленко, 35 Ванат, 74
Удаление: Попов (Д), 67 (прямая красная)
Начало матча задержалось более чем на час из-за воздушных тревог, сигналы о которых раздавались над Кривым Рогом дважды.
Уже на 3-й минуте опасный удар со штрафного нанес по воротам киевлян Илич, но на месте был Нещерет. В дальнейшем криворожане еще не раз будут обострять ситуацию со стандартов. Однако в целом преимущество в матче принадлежало "Динамо", которое выглядело более уверенно, даже оставшись в меньшинстве.
Первый тайм киевляне выиграли благодаря точному удару Ярмоленко. Ветеран киевлян забил во втором матче подряд. Гол получился довольно курьезным. Дубинчак прострелил в штрафную, где было три защитника "Кривбасса". Но все они пропустили мяч. Тот в конце концов долетел до забытого всеми Ярмоленко и лидер киевлян спокойно переправил его в ворота.
Попытки хозяев переломить игру после перерыва привели к двум потенциальным выходам один на один, которые прерывал Попов. В первом случае лучший украинский арбитр Николай Балакин не стал наказывать защитника "Динамо" карточкой, лишь назначив штрафной.
А во втором, пересмотрев эпизод на VAR, таки выдал нарушителю прямую красную. "Кривбасс" оказался в большинстве и, казалось, это шанс. Но все получилось наоборот. Идеальная длинная передача Дубинчака нашла Ваната, который разобравшись с защитниками, забил второй гол "Динамо" в матче и свой 14-й - в текущем чемпионате.
"Кривбасс" и в дальнейшем активно наступал, часто бил по воротам и имел моменты. Однако воплотить игровое и численное преимущество хотя бы в один забитый мяч так и не смог.
"Динамо" после победы набрало 60 и продолжает лидировать в УПЛ без единого поражения.
К слову, сборная Украины по футзалу вышла на Евро-2026 и узнала первых соперников в финале.