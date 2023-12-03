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УПЛ: "Чорноморець" сенсаційно вдома програв ЛНЗ

Фото: Новачок сезону розібрався з "моряками" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Черкаський ЛНЗ здобув несподівану перемогу над одеським "Чорноморцем" у 16-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур

"Чорноморець" – ЛНЗ – 1:3

Голи: Штогрін, 75 – Хобленко, 52, Наумець, 83, Олійник, 90+4

 

У першій половині епіцентр подій перебував у центрі поля. Обом командам бракувало останньої передачі, тож більшість атак "моряків" і черкащан завершувалися ще до того, як стати небезпечними. Найпростішим описом першої 45-хвилинки став би термін "футбольні шахи".

Із напівмоментів до перерви можна пригадати удар Бойка зі штрафного в руки Варакуті. А от одесит Бадібанга в дотик пробив повз ворота після прострілу Брагару. Розім'яв воротаря "Чорноморця" і Пасіч пострілом після сольного проходу.

Цікавіше стало в другому таймі. Уже в дебюті ЛНЗ відкрив рахунок. Це Пасіч підхопив м'яч після відскоку та завантажив у штрафний, де Хобленко виявився спритнішим за Салюка та переправив сферу в сітку. Варакута витягнути з-під поперечини не зумів.

"Моряки" не відразу прийшли до тями. Утім, повернулися до гри на 75-й хвилині. Гол вийшов трохи спонтанним. Оборона гостей заметушилася у власному штрафному після подачі Кузика зі стандарту, а Штогрін покарав черкащан за халатність.

Утім, радість підопічних Романа Григорчука була недовгою. ЛНЗ зумів вирвати перемогу в Одесі на фінальному відрізку зустрічі. Черкащани провели серію небезпечних атак. Міг забивати Рибалка, але його постріл зі штрафного воротар витягнув із дев'ятки.

А от із Наумцем не впорався і він – у контратаці екс-"моряк" утік лівим флангом і самотужки розібрався з Варакутою. Добив же одеситів Олійник. Колишній вінгер збірної України отримав передачу від Прядуна після помилки Салюка та холоднокровно поклав у дальній кут – 1:3 у підсумку.

Завдяки перемозі ЛНЗ обійшов "Чорноморець" у турнірній таблиці. Тепер черкащани набрали 20 очок і посідають 9-те місце. Натомість у "моряків" залишилося 19 пунктів.

До слова, раніше "Динамо" скандально не змогло зіграти матч на Закарпатті.

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