УПЛ: "Черноморец" сенсационно дома проиграл ЛНЗ

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Черноморец" – ЛНЗ – 1:3

Голы: Штогрин, 75 – Хобленко, 52, Наумец, 83, Олейник, 90+4

В первой половине эпицентр событий находился в центре поля. Обеим командам не хватало последней передачи, поэтому большинство атак "моряков" и черкащан завершались еще до того, как стать опасными. Самым простым описанием первой 45-минутки стал бы термин "футбольные шахматы".

Из полумоментов до перерыва можно вспомнить удар Бойко со штрафного в руки Варакуте. А вот одессит Бадибанга в касание пробил мимо ворот после прострела Брагару. Размял вратаря "Черноморца" и Пасич выстрелом после сольного прохода.

Интереснее стало во втором тайме. Уже в дебюте ЛНЗ открыл счет. Это Пасич подхватил мяч после отскока и загрузил в штрафную, где Хобленко оказался ловче Салюка и переправил сферу в сетку. Варакута вытащить из-под перекладины не сумел.

"Моряки" не сразу пришли в себя. Впрочем, вернулись в игру на 75-й минуте. Гол получился спонтанным. Оборона гостей засуетилась в собственной штрафной после подачи Кузыка со стандарта, а Штогрин наказал черкащан за халатность.

Впрочем, радость подопечных Романа Григорчука была недолгой. ЛНЗ сумел вырвать победу в Одессе на финальном отрезке встречи. Черкащане провели серию опасных атак. Мог забивать Рыбалка, но его выстрел со штрафного вратарь вытащил из девятки.

А вот с Наумцем не справился и он – в контратаке экс-"моряк" убежал левым флангом и самостоятельно разобрался с Варакутой. Добил же одесситов Олейник. Бывший вингер сборной Украины получил передачу от Прядуна после ошибки Салюка и хладнокровно уложил в дальний угол – 1:3 в итоге.

Благодаря победе ЛНЗ обошел "Черноморец" в турнирной таблице. Теперь черкащане набрали 20 очков и занимают 9-е место. В свою очередь у "моряков" осталось 19 пунктов.