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УПЛ через масований удар РФ 10 жовтня перенесла матч чемпіонату

Фото: "Олександрія" і "Металіст 1925" зіграють пізніше (metalist1925.com)
Автор: Антон Федорців

Про перенесення поєдинку 6-го туру між "Олександрією" і харківським "Металістом 1925" оголосила українська Прем'єр-ліга. Рішення ухвалили після серії ударів окупантів по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Запланований на НСК "Олімпійський" 10 жовтня матч зіграють пізніше. Таке рішення ухвалила місцева влада.

"Матч 6-го туру "Олександрія" – "Металіст 1925", що мав відбутися 10 жовтня на НСК "Олімпійський", перенесено за рішенням Київської ОВА. Нову дату буде визначено додатково", – йдеться в повідомленні.

Напередодні матч між "Рухом" і "Динамо" у Львові переривали на понад годину через повітряну тривогу. Схожі інциденти траплялися і раніше в УПЛ і нижчих дивізіонах.

Перед звітним туром "Олександрія" і "Металіст 1925" розташувалися в середині турнірної таблиці Прем'єр-ліги. "Жовто-чорні" йдуть на 7-й сходинці, маючи в активі 10 очок. Харків'яни – дев'яті з вісьмома пунктами.

До слова, раніше "Дніпро-1" розгромив "Зорю" та став лідером Прем'єр-ліги.

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