УПЛ из-за массированного удара РФ 10 октября перенесла матч чемпионата

Запланированный на НСК "Олимпийский" 10 октября матч сыграют позже. Такое решение приняли местные власти.

"Матч 6-го тура "Александрия" – "Металлист 1925", который должен был состояться 10 октября на НСК "Олимпийский", перенесен по решению Киевской ОВА. Новая дата будет определена дополнительно", – говорится в сообщении.

Накануне матч между "Рухом" и "Динамо" во Львове прерывали на более чем час из-за воздушной тревоги. Подобные инциденты случались и раньше в УПЛ и низших дивизионах.

Перед отчетным туром "Александрия" и "Металлист 1925" расположились в середине турнирной таблицы Премьер-лиги. "Желто-черные" идут на 7-й строчке, имея в активе 10 очков. Харьковчане – девятые с восемью пунктами.