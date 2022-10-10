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УПЛ из-за массированного удара РФ 10 октября перенесла матч чемпионата

Фото: "Александрия" и "Металлист 1925" сыграют позже (metalist1925.com)
Автор: Антон Федорцив

О переносе поединка 6-го тура между "Александрией" и харьковским "Металлистом 1925" объявила украинская Премьер-лига. Решение было принято после серии ударов оккупантов по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Запланированный на НСК "Олимпийский" 10 октября матч сыграют позже. Такое решение приняли местные власти.

"Матч 6-го тура "Александрия" – "Металлист 1925", который должен был состояться 10 октября на НСК "Олимпийский", перенесен по решению Киевской ОВА. Новая дата будет определена дополнительно", – говорится в сообщении.

Накануне матч между "Рухом" и "Динамо" во Львове прерывали на более чем час из-за воздушной тревоги. Подобные инциденты случались и раньше в УПЛ и низших дивизионах.

Перед отчетным туром "Александрия" и "Металлист 1925" расположились в середине турнирной таблицы Премьер-лиги. "Желто-черные" идут на 7-й строчке, имея в активе 10 очков. Харьковчане – девятые с восемью пунктами.

К слову, ранее "Днепр-1" разгромил "Зарю" и стал лидером Премьер-лиги.

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