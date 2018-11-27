УПЛ буде консультуватися щодо проведення ігор в зоні воєнного стану

Фото: "Карпати" - "Десна" в 16 турі УПЛ (upl.ua)

Поки остаточного рішення поки немає

Дирекція української Прем'єр-ліги (УПЛ) буде консультуватися з компетентними органами з приводу проведення ігор в зоні воєнного стану. Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий, передає Sport Arena.

"Будемо офіційно звертатися в усі органи, щоб отримати роз'яснення. Президент оголосив, що ніяких свобод громадян обмежено не буде. Після того, як звернемося до органів і отримаємо відповіді, зможе надати більш детальну інформацію", - сказав Дикий.

Раніше міністр молоді та спорту Ігор Жданов повідомив, що через введення воєнного стану в окремих областях України, жодні спортивні турніри там не скасують.

Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Воєнний стан вводиться в десяти областях України з 28 листопада строком на 30 днів.