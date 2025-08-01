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УПЛ-2025/26 стартує вже сьогодні: точні дати та час усіх матчів першого туру

П'ятниця 01 серпня 2025 11:21
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УПЛ-2025/26 стартує вже сьогодні: точні дати та час усіх матчів першого туру Фото: "Колос" та "Кривбас" відкриють сезон у Ковалівці (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

1 серпня стартує 35-й чемпіонат України з футболу. 16 команд, серед яких три абсолютні новачки елітного дивізіону, розпочинають боротьбу за чемпіонство та медалі.

Де і коли дивитися поєдинки стартового туру УПЛ - підкаже РБК-Україна.

Старт сеону - в Ковалівці

Перший стартовий свисток сезону прозвучить у Ковалівці, де 1 серпня о 15:30 місцевий "Колос" розпочне матч з криворізьким "Кривбасом". У той же день, але о 18:00, у Львові, на стадіоні "Україна", місцевий "Рух" прийматиме одного з новачків УПЛ - "Полтаву".

У суботу, 2 серпня, о 15:30 в боротьбу вступить чемпіон - київське "Динамо", яке на виїзді буде протистояти рівненському "Вересу". В цей же день, о 18:00 луганська "Зоря" на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві зіграє з черкаським ЛНЗ.

Три поєдинки заплановані на неділю, 3 серпня. Спочатку, о 13:00 дебютант еліти "Кудрівка" на столичній арені "Оболонь" прийме віце-чемпіона - "Олександрію". Потім, о 15:30, ще один новачок - "Епіцентр" матиме суворий іспит з донецьким "Шахтарем". Ця гра відбудеться в Тернополі.

А о 18:00 на стадіоні "Україна" у Львові стартує центральний поєдинок туру: "Карпати" - "Полісся". Нагадаємо, що на фініші минулого сезону львів'яни програли "поліським вовкам" перегони за четверте місце, що вивело житомирців у кваліфікацію Ліги конференцій.

Останній матч стартового туру відбудеться у понеділок, 4 серпня, о 18:00. Харківський "Металіст 1925", що повернувся в УПЛ після річної відсутності, прийме столичну "Оболонь". Номінально домашній поєдинок харків'яни проведуть у Житомирі.

Перелік матчів 1-го туру УПЛ

П'ятниця, 1 серпня

  • 15:30, "Колос" - "Кривбас"
  • 18:00, "Рух" - "Полтава"

Субота, 2 серпня

  • 15:30, "Верес" - "Динамо"
  • 18:00, "Зоря" - ЛНЗ

Неділя, 3 серпня

  • 13:00, "Кудрівка" - "Олександрія"
  • 15:30, "Епіцентр" - "Шахтар"
  • 18:00, "Карпати" - "Полісся"

Понеділок, 4 серпня

  • 18:00, "Металіст 1925" - "Оболонь"

УПЛ-2025/26 стартує вже сьогодні: точні дати та час усіх матчів першого туру

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Раніше розповіли з ким та коли зіграють "Динамо", "Шахтар" і "Полісся" в наступних раундах єврокубків.

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