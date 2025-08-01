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УПЛ-2025/26 стартует уже сегодня: точные даты и время всех матчей первого тура

Пятница 01 августа 2025 11:21
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УПЛ-2025/26 стартует уже сегодня: точные даты и время всех матчей первого тура Фото: "Колос" и "Кривбасс" откроют сезон в Ковалевке (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

1 августа стартует 35-й чемпионат Украины по футболу. 16 команд, среди которых три абсолютные новички элитного дивизиона, начинают борьбу за чемпионство и медали.

Где и когда смотреть поединки стартового тура УПЛ - подскажет РБК-Украина.

Старт сеона - в Ковалевке

Первый стартовый свисток сезона прозвучит в Ковалевке, где 1 августа в 15:30 местный "Колос" начнет матч с криворожским "Кривбассом". В тот же день, но в 18:00, во Львове, на стадионе "Украина", местный "Рух" будет принимать одного из новичков УПЛ - "Полтаву".

В субботу, 2 августа, в 15:30 в борьбу вступит чемпион - киевское "Динамо", которое на выезде будет противостоять ровенскому "Вересу". В этот же день, в 18:00 луганская "Заря" на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве сыграет с черкасским ЛНЗ.

Три поединка запланированы на воскресенье, 3 августа. Сначала, в 13:00 дебютант элиты "Кудривка" на столичной арене "Оболонь" примет вице-чемпиона - "Александрию". Затем, в 15:30, еще один новичок - "Эпицентр" будет иметь строгий экзамен с донецким "Шахтером". Эта игра состоится в Тернополе.

А в 18:00 на стадионе "Украина" во Львове стартует центральный поединок тура: "Карпаты" - "Полесье". Напомним, что на финише прошлого сезона львовяне проиграли "полесским волкам" гонку за четвертое место, что вывело житомирцев в квалификацию Лиги конференций.

Последний матч стартового тура состоится в понедельник, 4 августа, в 18:00. Харьковский "Металлист 1925", вернувшийся в УПЛ после годичного отсутствия, примет столичную "Оболонь". Номинально домашний поединок харьковчане проведут в Житомире.

Перечень матчей 1-го тура УПЛ

Пятница, 1 августа

  • 15:30, "Колос" - "Кривбасс"
  • 18:00, "Рух" - "Полтава"

Суббота, 2 августа

  • 15:30, "Верес" - "Динамо"
  • 18:00, "Заря" - ЛНЗ

Воскресенье, 3 августа

  • 13:00, "Кудривка" - "Александрия"
  • 15:30, "Эпицентр" - "Шахтер"
  • 18:00, "Карпаты" - "Полесье"

Понедельник, 4 августа

  • 18:00, "Металлист 1925" - "Оболонь"

УПЛ-2025/26 стартует уже сегодня: точные даты и время всех матчей первого тура

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Ранее рассказали с кем и когда сыграют "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" в следующих раундах еврокубков.

Также читайте о том, как Украина сделала рывок в таблице коэффициентов УЕФА.

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