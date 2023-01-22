Упійманого на хабарі заступника міністра Лозинського звільнили

"Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури", - написав Кубраков.

Зазначимо, що сьогодні за ініціативи прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося позачергове засідання уряду, під час якого і було ухвалено рішення про звільнення Лозинського.

"Уряд ухвалив проект розпорядження про звільнення Лозинського Василя Мироновича з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади", - йдеться в повідомленні урядового порталу.

НАБУ затримало Лозинського на хабарі

Нагадаємо, що вчора Національне антикорупційне бюро 21 січня затримало першого заступника Міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського через розкрадання бюджетних коштів.

Його підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів, а повна сума закупівлі складала 1,8 млрд гривень.

Відомо, що кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року та ведеться за статтями 364 та 368 ККУ.

Так, в справі слідчі провели низку обшуків, під час яких в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тисяч грн та 38,7 тисячі доларів. Наразі детективи здійснюють невідкладні слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми.

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